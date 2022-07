Bárbara de Regil llegó a odiar a su mamá por no ayudarle a cuidar a su hija cuando quería irse de fiesta

barbara de regil y mar de regil (Foto: Ig marderegil._)

Bárbara de Regil es una de las influencers más controversiales en México y esta ocasión no fue la excepción, pues la actriz que le dio vida a Rosario Tijeras contó que de joven acumuló gran enojo contra su mamá por no ayudarla a cuidar a su hija cuando quería irse de fiesta.

Y es que, Bárbara tuvo a Mar de Regil cuando tenía 16 años, por lo que ser madre adolescente fue un reto que le resultó bastante complicado, tanto por situaciones de salud y la situación familiar que atravesaba.

Fue así que, durante una reciente entrevista para el programa Montse & Joe, la actriz habló sobre cómo fue que “sentó cabeza” y qué tanto tuvo que ver el nacimiento de su hija con eso.

“Mi mamá me ayudó mucho, porque no me ayudaba con ella (su hija)...Entonces yo le decía: ‘Mamá es que hay un fiesta’ y mi mamá me decía: ¿Y luego? ¿Me la cuidas?, no, y yo la odiaba” contó Bárbara.

Asimismo, recordó que solía recriminarle a su mamá y decirle que no le costaba nada atender por unas horas a su nieta, pero ahondó en que su progenitora siempre se mantuvo firme.

“Eso me hizo muy apegada a Mar, luego ya entré a estudiar y me la llevaba, era como mi llaverito (...) no sabía que hacer, entonces estudié fotografía, pero luego me salí porque estaba muy caro y no podía pagar que el lente, que la cámara. Salí, estudié un tiempo chino mandarín porque quería ser traductora”, contó Bárbara.

Pero habría sido su abuela Chayo quien descubrió que la ahora artista tenía aptitudes para la industria del espectáculo.

“Mi abuelita veía novelas todo el día, entonces yo llegaba y le hacía shows y empezaba el llanto, la risa y ella me decía: ‘es que tú deberías ser actriz, hija’”, relató de Regil.

Cómo es la relación entre Bárbara y su hija Mar

Fue en 2020 cuando Bárbara compartió desde su cuenta de Instagram una serie de recuerdos sobre cómo ha sido su vida desde que llegó su hija Mar.

En la publicación se podía ver una comparación de dos fotografías con un antes y después de ambas mujeres. El collage con las instantáneas llamó la atención porque se ve un gran cambio en los físicos, principalmente de Mar de Regil, quien dejó la niñez para convertirse en una adolescente.

“If you are a bird - Im a bird (Si eres un pájaro - yo soy un pájaro) Creciendo juntas Mental, Emocional y Espiritual ♥️ CADA DÍA MEJORES MUJERES”, escribió la actriz para acompañar la emotiva imagen al lado de su hija.

“TE AMO MEJOR AMIGA HIJA COMPAÑERA DE VIDA”, añadió la protagonista de Rosario Tijeras.

Aunque la actriz mexicana no explicó hace cuántos años capturó el momento infantil de Mar, sí se puede ver la transición en las edades de ambas.

Cabe señalar que constantemente -sobretodo en TikTok- madre e hija muestran algunos de sus momentos cotidianos en conjunto, desde cómo se arreglan para salir a algún lugar, videos sobre los destinos que eligen para vacacionar o cuando hacen ejercicio juntas.

