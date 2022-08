Tundieron a Bárbara de Regil por criticar el cuerpo de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera y Bárbara de Regil, la actriz criticó el cuerpo de la cantante

Bárbara de Regil es una influencer y actriz reconocida por su papel en Rosario Tijeras, en medio de la pandemia por coronavirus, se hicieron conocidos sus controvertidos comentarios y consejos fitness, además enfrentó acusaciones por vender una proteína sin aparente valor para salud.

Pero en esta ocasión, Bárbara de Regil se vio en una situación complicada por criticar el cuerpo de Chiquis Rivera, aunque en su perfil no hubo personas indignadas, hubo muchos comentarios en todas las páginas donde se replicó el video de Venga la Alegría.

Algunos de los mensajes de enojo ante la actriz por haber juzgado el físico de una famosa fueron: “Mejor que se vaya a vender proteína falsa”, “Ya está grande para andar molestando de esa manera a una cantante” y “No que muy body positive?”.

Bárbara de Regil lucha poque el cuerpo de las mujeres sea respetado (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Cabe señalar que ambas desde sus propios foros suelen luchar porque el cuerpo de las mujeres sea respetado y las personas eviten juzgar a una persona solo por su físico, ya que dichas críticas suelen venir de estereotipos de belleza y de género. Es por eso que resultó incongruente que realizara esos comentarios.

Fue durante un encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, donde la influencer fitness mencionó que las formas curvilíneas de la hija de Jenni Rivera no serían algo que ella imitaría.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace muy sexual”, comenzó a decir Bárbara.

No obstante, ya refiriéndose al talento artístico de Chiquis, Bárbara de Regil dijo estar dispuesta a trabajar con ella en algún proyecto que se les llegara a presentar en el futuro. “Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda”, dijo posteriormente.

Chiquis Rivera presentó un par de canciones de su nuevo álbum en La Academia, aunque en ese momento fue criticada por Lola Cortés (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Qué dijo Chiquis Rivera respecto a las críticas

Fue desde su cuenta de Twitter, donde la hija de Jenni Rivera se mostró segura de sí misma y, aunque no mencionó directamente a las famosas, sí mencionó que no estaba interesada en las críticas negativas en su contra.

“Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. Yo me amo… y miss boss bees también, así que BANANAS! Me la siguen pelando! #TryAgain #AbejaReina”, escribió la intérprete de éxitos como Baila Así , Vas a volver o Paloma Blanca el pasado 4 de agosto.

Pero los comentarios no pararon ahí, ya que el viernes pasado, la artista salió nuevamente a defenderse y en esta misma plataforma lanzó un contundente mensaje.

“A todos los que me quieren hacer daño de una manera o otra, OJO, porque Dios me cuida mucho. We homies, He don’t play when it comes to me. I’m one of His favorites! (Somos amigos, él no juega cuando se trata de mí. ¡Soy una de sus favoritas!) #BeeAware #BeeCareful”, escribió Chiquis.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter Chiquis626)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos defendieron la postura de la cantante, pues aseguraron que era muy talentosa y no debía dejarse intimidar por los malos comentarios.

“¡Eso chiquis!, que no te importen las críticas de los que no te quieren, tú brillas a tu modo, por eso les pica tanto. Eres una chingona y una mujer de ejemplo a seguir, todxs tus boss bees te amamos mucho; siempre estaremos para ti”. “Generalmente las personas seguras de si mismas, despiertan mucha envidia, sigue en lo tuyo mujer”, fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

Además, este sábado 6 de agosto durante el programa Corazón Grupero, Chiquis envió un mensaje de empoderamiento hacia todas las mujeres.

SEGUIR LEYENDO: