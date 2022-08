La reacción de Chiquis Rivera a las malas caras de Lolita Cortés por su presentación en La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

Los fines de semana de La Academia: 20 años están apunto de terminar, pues la recta final del reality show de canto de TV Azteca ha comenzado y con ello una gran expectativa por conocer el nombre de los seis académicos que llegarán a la final, sin embargo las polémicas entre los jueces y los invitados no termina.

Chiquis Rivera se convirtió en la más reciente estrella invitada al programa, causando reacciones mixtas en el público pues a pesar de tener toda la intención de demostrar que posee el gran talento que le heredó su madre, Jenni Rivera, han sido otros los motivos por lo que su nombre es tendencia en redes sociales.

Lolita Cortés no mostró un gran interés por verla en el escenario para dar una probada de su nuevo álbum, pues durante el decimocuarto concierto de La Academia, Chiquis lució un vistoso traje amarillo con negro y, acompañada de un conjunto musical, interpretó canciones como Quiero amanecer con alguien (cantada originalmente por Daniela Romo), Entre besos y copas y Abeja reina.

Chiquis Rivera habría mandado indirecta Lolita Cortés por malas caras (Foto: Instagram)

Sin embargo las cámaras y los televidentes no dudaron en señalar la aparentes malas caras que La Jueza de Hierro hizo durante su presentación en vivo, siendo comunicado de manera casi inmediata a la hija de Jenni Rivera quien no dudó en reaccionar en sus redes sociales a lo ocurrido que ha sido retomado en memes y virales videos publicados en redes sociales.

“Good Morning -buenos días- aunque te hagan caras y se les note la amargura, tú se tú, ¡Se feliz! ¡Se Nice -bonito-! Que nadie cambie tu esencia, #BeeYou -se tu mismo-”, escribió como descripción de un video publicado en sus insta stories en la mañana del domingo 31 de julio, un día después de las polémicas caras.

En redes sociales los fans de la cantante de éxitos del regional mexicano como Vas A Volver, Esa no soy yo y Quisieran tener mi lugar comenzaron a atacar a Lolita Cortés, pues aseguraron que es descortés hacer ese tipo de cosas con las estrellas invitadas al reality, por lo que los seguidores de la jueza también debatieron el talento de la hija de Jenni Rivera.

La cantante se encontraba promocionando su más reciente producción musical (Foto: Instagram/@chiquis @emiliosanchez)

“En vez de hacerle caras a todo invitado que TV Azteca decide llevar póngase a hacer su trabajo bien y dejar de favorecer a Santiago, ay perdón, que ya lo eliminaron”. “La verdad es que hasta la fecha a mí no me gusta la hija de Jenni porque sabemos la historia del marido que le bajó y todo eso, pero creo que sí fue grosero hacerle cara”. “Es de muy mala educación hacer ese tipo de cosas cuando alguien es invitado, creo que no sabe de modales la señora”. “Mejor se hubiera comportado como Horacio Villalobos cuando fue Mónica Naranjo, así hubiera evitado evidencia su falta de valores y educación”, escribieron en Twitter.

Horacio Villalobos no estuvo en la presentación de Mónica Naranjo en La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

Las redes sociales recordaron constantemente lo ocurrido entre Horacio Villalobos y Mónica Naranjo semanas atrás, por lo que le solicitaron a Lolita Cortés que si un invitado no es de su agrado o no le gusta su participación mejor se retire para evitar quedar evidenciada ante las cámaras y los televidentes.

Recordemos que el conductor de Venga La Alegría al no tener una buena relación con la cantante española decidió no estar presente mientras ella presentaba su gran número musical, que por cierto fue ovacionado por Cortés y Ana Bárbara.

¿Chiquis Rivera o Wolverine?

Usuarios en redes sociales ironizaron y externaron sus críticas mediante memes por las actuaciones de la cantante. (Fotos: Twitter/@Chiquis626/@marcy_figurita)

El paso de la cantante por el escenario de La Academia dejó un sabor agridulce, pues mientras el público en el foro la ovacionó con gritos y aplausos, hubo quienes no quedaron conformes con sus actuaciones del fin de semana, siendo su vestuario el principal motivo ya que más de uno lo comparó con el popular personaje de Marvel, Wolverine.

