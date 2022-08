“Mejor cállate”: Juan y Lupillo Rivera volvieron a destapar conflictos por dinero

Los hermanos aún tienen problemas por dinero (Fotos: CUARTOSCURO)

Los hermanos Juan Rivera y Lupillo Rivera entraron en conflicto recientemente, el motivo de su desacuerdo fue la auditoría que enfrentó la empresa de su hermana fallecida Jenni Rivera.

En su momento, Chiquis Rivera aseguró que sus tíos no habían robado nada, pero por su parte, Lupillo Rivera lanzó una declaración que hizo enoja a su hermano.

“Ay no más mi apá que cuide los números, es todo lo que tiene que cuidar mi apa. Cuentas claras y amistades largas, así de fácil. Yo le deseo lo mejor del mundo a mi apá y a su compañía disquera”, mencionó Lupillo.

Juan Rivera sintió que Lupillo había insinuado que era un ladrón (Foto: Instagram/@lupilloroveraofficial)

Después de eso, Juan Rivera exhibió la cantidad que Lupillo no le pagó y se dijo sumamente molesto porque sintió que lo habían señalado como “un ladrón” dentro de la familia:

“Ese video es el motivo por el que hice este live, Lupe está insinuando que vamos a robar a mi apá, entonces Lupe, mejor cállate bro. Ya tienes suficientes broncas por lo que dijiste hace seis meses. Que sabes que tarde o temprano nos vamos a topar, lo sabes, vas a tener que aclarar lo que dijiste”

Por otro lado, aseguró que si Lupillo estaba buscando generar una relación cordial con sus sobrinos, era porque quería hacer una serie de Jenni Rivera.

Además, en su cuenta de Instagram publicó un largo mensaje donde mencionó que solía apoyar a la familia pero mostraría su defensa en una transmisión en vivo:

“Mucho tiempo defendí a los que quería y dejé que me pasaran por encima y ahora que puedo aunque sea con mis LIVES respondo y quien quiera creer que crea!La GENTE HABLA POR HABLAR y se les olvidan muchas cosas, pero hoy les voy a recordar (CON PRUEBAS ) ALGUNAS COSITAS POR AHÍ… Que al parecer SU MEMORIA HA IDO BORRANDO y ahora “amablemente” da algunos buenos “CONSEJOS”, escribió.

Fue durante esa transmisión que expuso que a pesar de las dificultades de manejar la carrera de Lupillo, le había ido bien, pues hacia 2018 sus fechas de conciertos no se vendían, así que tomó la decisión de armarle un equipo de trabajo con publicista, promotor y gente de redes sociales.

Así fue como anunció su live (Foto: Instagram/@juanriveramusic)

Después el cantante tuvo problemas con su equipo, Juan mencionó que Lupillo dijo que su manager “no servía para nada”, la molestia de su hermano se acrecentó cuando tuvo polémicas con Belinda, pues no quería dar entrevistas porque le daba pena que le preguntaran cosas sobre su ex.

Juan Rivera también explicó que aparentemente, Lupillo le había pedido dinero a su padre para intentar meterse al negocio de marihuana en California, Estados Unidos, donde es ilegal.

Al respecto, Lupillo Rivera se defendió de las acusaciones de su hermano, diciendo que ni siquiera había visto el video:

“Yo la verdad no he visto nada de ese video, yo creo que debería de ser así (reunirse sin medios de comunicación) y no ventearlo, pero sí a él le funcionan así sus videos, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo cuide”, mencionó para Sale el Sol.

Por el momento, Juan Rivera no ha replicado a las declaraciones de su hermano. Cabe recordar que en mayo de este año, el ya había declarado que no volvería a trabajar con nadie de la Dinastía Rivera.

“Creo que es lo más sano, porque miren, soy demasiado exigente, hubo un tiempo en el que mi hermano (Lupillo) había bajado bastante, agarré a Mario y le dije que había que empezar a chambear todos los días, buscarle cosas positivas, hay que borrar lo negativo”, confirmó frente a las cámaras.

