Herly RG reaccionó al supuesto caso de discriminación de un restaurante de lujo de Polanco

Herly, famosa influencer, se entera de que un restaurante la mandó 'esconder' Foto: TikTok @herlyrg/Instagram @herlanlly_rg

Luego de que la cadena de restaurante de lujo Sonora Grill Group estuviera en el ojo mediático por las acusaciones que surgieron en redes sociales donde señalaron presuntos actos de discriminación y racismo entre sus comensales en una sucursal de la Ciudad de México, diversos usuarios y famosos se pronunciaron sobre el caso

Bajo este contexto miles de internautas se posicionaron en contra del restaurante Sonora Grill de la sucursal de Masaryk en la colonia Polanco. Esta tendencia desató una serie de burlas, acusaciones y más denuncias en contra de las malas prácticas del lujoso restorán.

Rápidamente las múltiples denuncias de discriminación llegaron hasta el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), el cual por medio de una proclama confirmó que iniciara un proceso de investigación de los locales pertenecientes al grupo Sonora Grill.

En el comunicado, dicha dependencia detalló que el asunto se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México con el objetivo de implementar medidas de no repetición; asimismo, esto podría traducirse en acciones como una disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión a toda su normativa para que se adapte a los principios y estándares legales de derechos humanos de la capital mexicana.

A pesar de que el comunicado fue celebrado por una mayoría, esto no impidió que miles de internautas siguieran abordando el tema dentro de Twitter, por ello usuarios y hasta famosos se posicionaron con fuerza como fue el caso de la tiktoker, Herly RG quien se lanzó en contra del Sonora Grill de Masaryk con una ácida y divertida crítica.

“Cuando llegas a un restaurante de Polanco y te sientan en la zona ‘Mousset’ porque no eres Güera”, se puede leer al interior del video.

Ayer hice un video de broma del “restaurante de Polanco” y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mi en uno por mi color de cabello extravagante y me quede así 👁👄👁 ALV — Herly RG (@herly_rg) August 4, 2022

El material audiovisual rápidamente se colocó en la tendencia de las redes sociales, sin embargo, al paso de unos días de su parodia, la joven que ha sido la cara de la reconocida marca deportiva Nike, compartió que la contacto una chica que fue hostess de un local de la zona y, a la cual le pidieron mover de lugar a la tiktoker por su color de cabello.

“Ayer hice un video de broma del “restaurante de Polanco” y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme a mi en uno por mi color de cabello extravagante y me quede así ALV”, compartió en su Twitter.

Ante la revelación, la presunta hostess salió a hablar sobre el tema y de la discriminación que hay entre los locales de la zona exclusiva de la Ciudad de México. Asimismo, en su charla con Herly aseguró que le dio coraje cuando le pidieron que la escondieran.

(Foto: IG @herlanlly_rg)

“Bebé, yo trabajaba de hostess en Mochomos y te recibí el día de tu cumpleaños, me estaban indicando que te escondiera, me enojé mucho y me valió. Muchas veces era por el color de cabello, cuando van chicas muy ‘destapadas’ también nos piden esconderlas “, detalló la supuesta hostess.

Estos actos de discriminación en contra de la tiktoker mexicana dejaron estupefactos a sus poco más de 160 mil seguidores, quienes dentro de la caja de comentarios le blindaron su apoyo y sororidad.

“Que hueva de lugares y más por las personas a las que les toca hacer su “trabajo” como esa chica que te lo contó mejor promocionar la fonda de la esquina que vende comida rica y necesita más clientes”.”Son actos que no pueden solo mencionarse y arriesgando la integridad y apoyando el racismo y el clasismo”, son algunas reacciones recuperadas vái Twitter.

SEGUIR LEYENDO: