“Cierra el hocico”: así respondió la tiktoker Herly RG a sus haters tras aparecer en campaña de marca deportiva

La tiktoker indicó que diario recibe¿ burlas y ataques en su contra (Foto: IG @herlanlly_rg)

La influencer Herly RG fue atacada por su complexión corporal en redes sociales, después de formar parte de una campaña para una de las empresas de productos deportivos más famosas del mundo. No obstante, la tiktoker no tardó en responder a las críticas.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde señaló que ese tipo de ataques eran comunes hacia ella, y remarcó su preocupación de que estos discursos continuaran repitiéndose.

“A mi no me afectan sus comentarios, porque a diario recibo las mismas pendejadas, me preocupa que vayan y se lo digan a una persona que está atravesando depresión o ansiedad, no conoces las batallas de lxs demás así que cierra el hocico”, remarcó en primera instancia.

Asimismo, puntualizó que el subir o bajar de peso implicaba muchos otros factores que, en ocasiones, las personas que juzgan a las personas de talla grande no toman en cuenta antes de emitir sus mensajes hirientes.

“En esta pandemia, muchxs aumentamos de peso por cuestiones emocionales, pero eres tan mierda que no te importa el prójimo, si te preocupara la salud de los demás no escribirías tanta pendejada en redes sociales”, continuó.

Herly participó en una campaña de ropa deportiva (Foto: Instagram @herlanlly_rg)

Para aquellos que le dijeron que su peso estaba relacionado con tener problemas de salud, Herly ahondó en que ella frecuentemente se realizaba análisis médicos, por lo que ese argumento no era válido para ella.

“Tengo espejo en mi casa, me hago estudios mensuales, estoy al pendiente de mi salud física y emocional, neta ¿les pesa tanto que una persona de talla grande esté en un anuncio de ropa deportiva? Nadie quiere promover la obesidad…”, externó.

Finalmente, subió una respuesta más satírica a quienes la criticaron y destacó que se limpiaría las lágrimas con el dinero que ganó de la campaña publicitaria.

“Ahora voy a limpiar las lágrimas que me hicieron derramar por que no les gusto que alguien “gorda” salga en el anuncio”, sentenció.

Cabe recordar que, horas antes de volverse tendencia en redes, Herly había compartido a través de sus redes las fotografías en donde se le apreciaba en un espectacular de la marca, pero comenzó a recibir mensajes en donde tachaban su aparición como algo negativo.

“Dejemos de normalizar el descuidar la salud y comer en exceso, deberían usar campañas que aboguen por el ejercicio y comer adecuadamente”, dijo un internauta.

En este sentido, otros comentaron que dicha marca solía utilizar cuerpos “fitness” que eran como el objetivo de las personas, pero que el colocar a una persona con obesidad era un desacierto. Mientras que unos más destacaron que los marcos de belleza hegemónicos no estaban bien, pero que tampoco era adecuado darle espacio a otros cuerpos.

Herly destacó que no por ser de talla grande padecía alguna enfermedad (Foto: Instagram @herlanlly_rg)

“Que horrible campaña, yo estoy en contra de las campañas qué promueven los estereotipos irreales de la belleza, pero también de estas nuevas campañas qué promueven estereotipos vulgares, no pueden poner gente normal?”, sentenció @azulpeque1.

En marzo de 2021 Herlanlly Rodríguez, mejor conocida por Herly RG, reveló que a los 15 años y, a consecuencia de problemas en su entorno familiar, desarrolló una dura adicción hacia la comida, la cual tuvo que tratar en un grupo especializado.

“En su momento cuando yo pasé por la separación de mis papás, fui comedora compulsiva y entonces llegué a un grupo de autoayuda donde conocí la adicción de cerca. Yo mucho tiempo estuve en un grupo de apoyo en general, llegaba gente con drogadicción, con alcoholismo”, puntualizó la influencer para el programa Netas Divinas.

Asimismo, la joven que encarna al personaje de “Tomás el incrédulo” en redes sociales, externó que las adicciones son un espectro muy amplio, ya que pueden ir desde la dependencia a sustancias químicas hasta personas o -como fue su caso- la comida.

Ahondó en que, a partir de su experiencia es que ahora puede transmitir lo que aprendió durante ese difícil proceso a sus seguidores y fans de redes sociales.

