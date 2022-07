Juan Vidal saldó su deuda con Cynthia Klitbo: pagó más de 60 mil pesos

Juan Vidal compartió el comprobante de que pagó 80 mil pesos a Cynthia Klitbo (Fotos: Instagram/@juanvidalgil, Gettyimages)

En medio de la polémica por el fin del romance entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo, el actor dio a conocer a través de sus redes sociales que ya saldó la deuda que tenía con su expareja, la cual superó los 50 mil pesos.

Después de que Cynthia Klitbo anunció que terminó su relación con Juan Vidal, la actriz destapó que su noviazgo llegó a su fin debido a que él supuestamente tendría problemas en el control de la ira, era muy egocéntrico y le debía una gran suma de dinero que le pidió prestada.

Fue a través de su perfil de Instagram que el dominicano dio a conocer que, tras varios días de acusaciones, finalmente pagó 80 mil pesos a Klitbo.

En sus stories compartió una foto del comprobante de pago, en el que se lee el titular de la cuenta a quien se realizó el pago y el monto.

Según alegó Cynthia, Vidal le debía 90 mil pesos, pero ya le había pagado 6 mil (Captura de pantalla: Instagram/@juanvidalgil)

“Para todos los que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Sólo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema, llevándome grandes lecciones de vida, entre ellas quién sí, quién no y quién jamás”

El histrión también escribió un mensaje en el que dijo haber aprendido una importante lección, pero, sobre todo, esto le dejó el apoyo que tuvo de su público. Agradeció a su actual novia, Niurka Marcos y a su hija.

“De esta mala experiencia también me llevo conmigo el apoyo incondicional de muchas personas que me han acompañado durante todos estos difíciles días. Y estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad”, agregó Vidal.

Juan Vidal siempre negó las acusaciones de su expareja sobre sus problemas de ira (Captura de pantalla: Instagram/@juanvidalgil)

Fue en febrero de 2022 que la antagonista de El privilegio de amar informó que su relación con Juan había llegado a su fin tras seis meses de romance. En su momento, aseguró que no daría más declaraciones al respecto, pero después de unos meses, cuando el dominicano comenzó un noviazgo con Niurka, comenzaron a salir detalles de la ruptura.

Cynthia recomendó a Marcos que tuviera cuidado con el actor, pues él tenía problemas de ira y, además, para él “las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente”.

Fue entonces que dio a conocer que el ex participante de La Casa de los Famosos le debía cerca de USD 4 mil 500 y no le quería pagar en dólares, como ella quería que le fuera devuelto el préstamo, pues así fue como ella se lo entregó.

A principio de julio Cynthia decidió formalizar su denuncia, acompañada de su expareja, Rey Grupero.

Cynthia confesó que actualmente toma terapia debido al daño psicológico que le hizo Vidal (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

“Es por dos razones y, entre ellas, el pago en la moneda tal como se lo di en una exhibición de las divisas que yo le presté, porque el problema es que sí se le especificó: ‘Es un préstamo, no te lo estoy regalando’, pero es una manera en donde yo le llamo por teléfono, él me agrede”, dijo la histrionisa en De Primera Mano.

Según destapó Rey Grupero, Vidal habría agredido a Klitbo por diversas razones, inclusive por roncar. Por ello es que la actriz habría puesto la demanda por daños psicológicos.

Aunado a ello, levantó una orden de restricción para evitar que se le acercara cuando saliera del reality La Casa de los Famosos.

La respuesta del dominicano al salir del programa fue que no tenía nada que decir de su exnovia y le había sorprendido que saliera a la luz el préstamo, pues supuestamente lo habían arreglado entre ellos antes de que él entrara al reality.

