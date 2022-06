Niurka Marcos tachó de ardida a Cynthia Klitbo por decirle vividor a Juan Vidal: “¿Pa’ qué le dio dinero?”

Cynthia Klitbo y niurka (Fotos: Instagram)

A pesar de que Niurka Marcos fue eliminada de La casa de los famosos 2, la polémica alrededor de la famosa aún continúa, pues mientras estaba dentro del reality, Cynthia Klitbo -ex novia de Juan Vidal- opinó sobre el actor y la relación que actualmente tiene con La Mujer Escándalo.

Ante esto, la cubana aprovechó un reciente encuentro con los medios para enviarle un contundente mensaje a Klitbo, quien en su momento también señaló que Vidal fue un vividor.

“Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierd* de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías”, comenzó a decir.

Asimismo, la vedette ahondó en que Klitbo fue quien se equivocó en todo caso al darle recursos económicos a su ex y externó:

“¿Pa’ qué le dio dinero? Tan boba. Es que dejen de darle dinero a los hombres, denles na’ más cul*”, comentó.

Qué dijo Cynthia Klitbo de Juan Vidal

Cabe recordar que fue a principios de junio cuando la actriz señaló ante las cámaras de Eden Dorantes que Juan Vidal era un “aprovechado” que le había quedado a deber una gran cifra de dinero.

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, dijo .

Klitbo confesó que durante su romance accedió a prestarle dinero para que solucionara sus problemas personales, sin embargo, actualmente todavía no solventa la deuda que habría prometido pagar desde diciembre de 2021. En ese momento, la actriz de Atrévete a soñar no especificó la cantidad exacta, pero durante una entrevista que concedió para Venga la Alegría fin de semana reveló cuánto es.

“Me debe dinero, quedó de pagármelo desde diciembre, me debe 4 mil 500 dólares (cerca de 90 mil pesos mexicanos)”, dijo.

Juan Vidal fue pareja de Cynthia Klitbo (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

Niurka y su romance con Juan Vidal

Fue durante una entrevista para el programa De primera mano donde Niurka habló por primera vez sobre sus encuentros amorosos con Juan Vidal durante La Casa de los famosos 2.

Ahí, la cubana apuntó que el romance entre ambos fue real y externó su deseo de continuar con la relación después de que el artista salga de la aclamada casa de Telemundo.

Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá [...] lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo.

Los acercamientos entre la cubana y Vidal son cada vez más recurrentes en La casa de los famosos 2 (Foto: Captura de pantalla)

Pero eso no fue todo, también confirmó que tuvieron relaciones sexuales sin protección mientras estaban juntos dentro del reality: “Fue bien bonito, tres veces”. Todo parece indicar que las imágenes no se transmitieron durante el programa con el fin de cuidar esos momentos íntimos entre los actores, sin embargo, la decisión de la producción provocó el descontento en la cubana y su hija.

