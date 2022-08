Cuáles fueron los primeros videos de Werevertumorro en YouTube

Reta Hojalata fue uno de sus primeros videos publicados, pero su primer blog fue hablando frente a cámara (YouTube/@werevertumorro)

Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, es un creador de contenido que se popularizó en la plataforma YouTube hacia 2010. Recientemente su cuenta sufrió un hackeo y ya no pudo recuperar su correo de Gmail, por lo que perdió para siempre todos sus videos. En su canal llegó a tener más de 2 billones de suscriptores.

Tras la desaparición definitiva de su canal de YouTube, sus admiradores y fans recurrieron a la nostalgia en canales que resubieron su contenido o que lo guardaron para su disfrute sin conexión a internet.

De acuerdo con diversos canales de YouTube, sus primeros videos fueron el titulado Reta Hojalata, donde jugaba con sus amigos de noche y el de Red Bull, donde bebía esta bebida energizante para sobreponerse al rechazo en el equipo de fútbol callejero.

Sin embargo, en su primer videoblog se mostró bastante serio y sin la chispa que lo caracterizaba, no se sabe si se trató de un video irónico o si en realidad, aún no tenía ni la experiencia ni la espontaneidad para dirigirse a su audiencia.

En la grabación se pudo ver a un Werevertumorro adolescente en su habitación, a sus espaldas había un poster del cómico Mr. Bean, un estante con productos de aseo personal y su perchero lleno de ropa mientras que a su izquierda tenía una pared llena de fotografías y posters.

En el video, el entonces Gabriel Montiel de 19 años mencionó lo siguiente, el primer videoblog duró apenas un minuto con 34 segundos:

“Hola pues mi amigo el Wero me dijo que esto de los videoblogs de YouTube estaba pegando mucho y ahí cuentan su vida, entonces lo que hice esta semana, el lunes fui a trabajar, trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 y el viernes fui por una película y luego venía para acá, me dormí, el sábado estaba viendo Muévete y me quedé dormido y luego ya, no hice nada, el domingo tampoco hice nada”.

Posteriormente dijo que esperaba que sus suscriptores les gustara el video. Mientras algunos lo consideran “el inicio de una leyenda”, para otros se trata de la demostración de que Gabriel Montiel no tenía talento, entre los comentarios también se puede leer a internautas mencionando que grabó ese blog con un sentido irónico.

Los tres videos aún pueden verse en otros canales de YouTube, hasta el momento se desconoce si Gabriel Montiel logró hacer un respaldo de su contenido, ya que durante más de 10 años de publicar videos, pasó por mudanzas, cambios de equipo de producción y además, es probable que tuviera la garantía de que sus series y videoblogs siempre estarían disponibles en internet.

El creador de contenido sufrió un hackeo y ya no pudo recuperar su canal "Werevertumorro" Foto: Instagram/@werevertumorro

Muchos internautas consideran que perteneció a la “primera generación” de grandes youtubers mexicanos, pero otros consideran que en realidad perteneció a la segunda.

Lo cierto es que junto con el w2mcrew (werevertumorro crew), marcó a bastantes generaciones de niños y jóvenes que veían sus videos por horas, tenía series como Adultescentes, Pelusa Caligari, Mex-Men y Vida Cruel, donde predominaba el humor y las burlas.

Además, tenía muchas frases que incluso influyeron en el léxico de pubertos y jóvenes que veían su contenido, algunas de ellas eran “Piripitiflaútica”, su clásico saludo “¡Hey! ¿Qué ped*, cachorros? ¿Cómo están?”, “¡Hijos de su que horror!” y “Estoy orgasmeado de felicidad”.

Así era la primera versión de introducción para los videos de Werevertumorro (Foto: YouTube/Werevertumorro)

Uno de los aspectos más característicos de sus videos era un pequeño clip de introducción en el que usaba el tono de llegada del metro de la Ciudad de México y después, con su voz modificada decía “Próxima estación...Werevertumorro”.

Otros integrantes del crew fueron Daniel Ortiz Lugo, es decir Wereverwero, Luis Ángel Torres, es decir Luisito Rey, Federico Díaz Acuña, mejor conocido como El Fedelobo, Allan Christhian Martell Herrera, conocido como El Criss Cross y Alejandro Montiel Rodríguez, conocido por su personaje El Escorpión Dorado.

SEGUIR LEYENDO: