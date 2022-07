Por qué dieron de baja el canal de YouTube de Werevertumorro

Gabriel Montiel mejor conocido como Werevertumorro (Foto: Instagram/@werevertumorro)

El famoso youtuber Gabriel Montiel, o mejor conocido como Werevertumorro dio a conocer que hackearon su cuenta oficial de Youtube, por lo que pidió apoyo a sus seguidores para poder recuperarla. Esto, tras el reporte de varios usuarios sobre la misteriosa desaparición de su contenido.

“Hola!!!! hoy amanecí bien hackeado... @YouTubeLATAM @YouTubeMexico me podrían apoyar por favor para poder recuperar mi canal, acceso y videos al correo que tenía todos los canales ahi? porfa que acaban de desaparecer WEREVERTUMORRO y ya están subiendo videos a ATULADOESMEJOR”, escribió a través de su cuenta de Twitter aproximadamente a las 9:23 de la mañana.

En ese sentido, el creador de contenido pidió a sus seguidores que compartieran su publicación para así poder tener contacto con Youtube Latinoamérica, puesto que en primera instancia evidenció que nadie se comunicó con él y que los trabajadores “viven en la imaginación de la gente”.

La cuenta de Werevertumorro fue hackeada (Foto: Instagram/@werevertumorro)

Asimismo, indicó que Pelusa Caligari, Adultescentes, Videoblogs y demás cosas desaparecieron ya que el o los responsables comenzaron a eliminar el contenido; además de que cambiaron el nombre del canal a “A tu lado es mejor”.

Después, Montiel comenzó a bromear subiendo algunas capturas de pantalla del canal modificado, pues subieron videos acerca de cómo descargar programas, manejar Adobe o programas de fotografía.

“No quiero trabajar de nuevo 15 años banda”, fue uno de los comentarios que escribió. De igual manera, uno de sus seguidores comentó que esto le pasó por decir en una entrevista que ganaba 1000 dólares; a lo que él comentó “debió ser eso, justo”.

Por otro lado, algunos de los comentarios fueron en sentido de mofarse de su situación e incluso afirmar que era merecedor de eso.

Gabriel Montiel mencionó que comenzaron a eliminar los videos (Foto: Instagram/@werevertumorro)

“Me pone pensativo ver a la raza que le da gusto lo del canal temporalmente hackeado. Sé que los videos pueden no gustarte y a su vez me recuerda a un video viralisimo que habla de que “el mundo no necesita un tiktoker más” habla sobre lo vacío que puede ser el entretenimiento”, escribió a través de un tuit.

Señaló que hay quienes “idiotizan” a la gente que lo consume y refirió a que muchos señalan que los creedores son en realidad “ninis”, pero que éstos generan trabajos a otras personas.

“Trabajos que en su mayoría son bn remunerados. Un editor de un YouTuber gana más que uno de televisión y trabajando menos horas. Tienen un diseñador, un CM, contador, abogado, guionista camarógrafo, asistente y bueno… todo eso gracias al trabajo de los “ninis”, comentó.

Y además aseveró que el día que se deje de percibir el dinero que se tenía para emplear a los trabajadores, al final el “nini” será el último afectado de lo que llegue a suceder, “irónico pero real”, dijo.

Montiel se lanzó en contra de sus haters (Foto: Instagram @werevertumorro)

“Les dicen “creadores” a muchos no les parece el término pero si gustan véanlo por el lado de la creación de empleo. Si mañana cierran ‘los polinesios’ sin pedos se quedan sin trabajo más de 100 personas”, aseveró.

Por último destacó que el mundo necesita más gente que le guste “jalar” en lo suyo y deje de enfocar su frustración en jóvenes de 16 años.

Hasta el momento se desconoce sobre qué pasará con la cuenta; sin embargo, Montiel dio a conocer que al final lo contactaron y le pidieron llenar un formulario con datos del canal, a lo que Montiel contestó que no tenía acceso.

