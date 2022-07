La verdad detrás de la ausencia de Horacio Villalobos en la presentación de Mónica Naranjo en La Academia: “Me da igual si me odia”

Horacio Villalobos no estuvo en la presentación de Mónica Naranjo en La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

La más reciente emisión de La Academia: 20 años ha sido una de las que más polémicas ha generado y, nuevamente, no precisamente por sus académicos actuales sino por todo lo que gira entorno a la producción, como es el caso de su director, los maestros, los críticos o incluso hasta los artistas invitados a presentarse en cada nuevo concierto.

Ese ha sido el caso de un nuevo encontronazo entre Horacio Villalobos y Mónica Naranjo, quien recientemente se presentó con Gloria Trevi en la Arena Ciudad de México, pues durante el concierto del sábado nueve de julio la española fue la figura especial e internacional en obtener un breve momento musical, siendo anunciada con gran publicidad, sin embargo el conductor de Venga La Alegría fue el gran ausente.

Esto provocó que los fans del reality show y fans de la música en español aseguraran en redes sociales que la condición para que la intérprete de canciones como El Amor Coloca, Empiezo a Recordarte y Solo Se Vive Una Vez se presentara había sido que el conductor de Farándula 40 no estuviera presente y por lo tanto no tuviera ningún tipo de momento con ella, cortando así toda posibilidad de revivir su escándalo del pasado.

Mónica Naranjo cantó "Sobreviviré" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

El lunes 11 de julio el presentador al tener que retomar inevitablemente el tema en la sección de espectáculos del matutino de TV Azteca, fue abordado por Ricardo Casares y Flor Rubio, quienes le preguntaron si era verdad que Mónica Naranjo lo odiaba, a lo que respondió directamente dando todos sus argumentos de porque fue él quien no quiso estar presente.

“Me da igual si Mónica Naranjo me odia o no, la verdad. Yo a ese señora la verdad no me cae bien desde que declaró a la revista Rolling Stone horrores de México, después ella dijo la revista se había disculpado y dijo que todo el chisme había sido de alguna manera difundido por unas maricas malas, entre las cuales me nombraba a mi o estaba yo, y eso me parece discriminatorio por ende yo no estuve en su musical, el cual se grabó antes, yo fui el que decidió no estar así de claro”.

Aunque el resto de sus compañeros solo bromeaban e intentaban hacerlo enojar, Flor Rubio dio vuelta a la página al transmitir la nota y cambiar de tema de conversación, siento esta la única declaración oficial que hay del tema, pues la cantante española que colaboró con Gloria Trevi en el tema Grande no ha mencionado nada.

A pesar de su ausencia, los otros tres jueces de planta -Lolita Cortés, Arturo López Gavito y Ana Bárbara- corearon y bailaron al ritmo de la española quien cantó en vivo su famoso tema Sobreviviré a lado de todos los académicos, causando un gran impacto en los televidentes quienes no solo se sorprendieron por el talento de Naranjo sino por el hecho de que La Juez de Hierro no paraba de brincar y gritar durante la presentación, algo que pocas veces se ha visto de ella en televisión.

Lolita Cortés, Arturo López Gavito y Ana Bárbara corearon y bailaron al ritmo de la española, haciendo más notorio la ausencia del conductor de “Venga La Alegría” (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Lolita como niña fan de K-Pop viendo a BTS”. “Que padre que sean tan fans pero creo que hay un poco de verdad en lo que dijo Horacio, yo también recuerdo algo así de una entrevista donde Mónica mencionaba que odiaba a los mexicanos”. “Yo la neta me hubiera quedado con Horacio, al final es su compañero de trabajo y la otra ni mexicana es”. “El talento de Mónica es tan grande que por eso Lolita lo reconoció”, escribieron.

