La Academia 20 años: por qué no hubo eliminado y cómo se seleccionarán a los finalistas

El reality show de TV Azteca esta apuno de terminar (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Los fines de semana de La Academia: 20 años están apunto de terminar, pues la recta final del reality show de canto de TV Azteca ha comenzado y con ello una gran expectativa por conocer el nombre de los seis académicos que llegarán a la semifinal después de una temporada cargada de sorpresas, polémica y el regreso de Lolita Cortés como la crítica estrella.

Aunque el sábado 30 de julio uno de los favoritos del panel críticos fue eliminado, Santiago, -pese a que previamente ya había ocurrido lo mismo y ellos fueron los encargados de salvarlo- para el domingo 31 se informó que nadie saldría, pues se les daría la oportunidad a todos de preparase aún más para así conocer quién sería el académico que se quedaría sin la oportunidad de luchar por su lugar entre los semifinalistas.

La noticia fue dada por el mismo directo de la casa, Alexander Acha, quien sorprendió a los cantantes luego de que se esperara que los codiciados lugares ya fueran disputados y por lo tanto se conociera al último alumno expulsado de la generación 2022. Por esta razón nadie salió durante el concierto donde Andrés, Nelson, Cesia, Mar y Eduardo deslumbraron con sus presentaciones.

Cesia cambió de género en su reciente concierto y al salir de su zona de confort, disfrutó mucho más y cautivó a los críticos (Foto: Instagram / @laacademiatv - TVAzteca)

A pesar de no haber eliminado sí se votó por quién, según los televidentes, fue el peor académico de la noche, por lo qué muchos han comenzado a preguntarse en redes sociales: ¿Qué ocurrirá con el sufragio emitido?, respuesta que también ya fue proporcionada por el hijo de Emmanuel.

Cada uno de los votos emitidos durante el programa del domingo 31 de julio será sumado para la decisión del próximo fin de semana, contrario a lo que se ha especulado sobre olvidar el resultado. Por lo que los participantes, en particular los que no tuvieron tan buen rendimiento y recibieron malas críticas, tendrán el compromiso de hacerlo todavía mucho mejor, pues de los contrario la suma de votos podría no favorecerles debido a la acumulación del dictamen.

Cómo se seleccionarán a los finalistas de La Academia 2022

Los alumnos tendrán una semana más de preparación (Foto Instagram: @laacademiatv)

Durante los próximos conciertos de los días sábado 6 y domingo 7 de agosto, tras sus respectivas presentaciones, el público podrá votar a través de la aplicación oficial de TV Azteca como se ha realizado durante toda la temporada. Los resultados de estos días serán sumados a los emitidos el domingo 31 de julio, teniendo como resultado al top cinco que competirá en la gran final.

Los participantes que hasta esta etapa han llegado son Andrés, Nelson, Cesia, Mar, Eduardo y Rubí, causando gran controversia esta última debido a que no formó parte de los conciertos del último fin de semana de julio, por lo que ella sería la única participante que no tendría votos previos emitidos en su contra, dándole significativamente una ventaja sobre el resto de sus compañeros.

Rubí podría llegar a la gran final de La Academia 2022

La quinceañera más famosa de México fue la gran ausente debido a un contagio por COVID-19 que la mantuvo aislada por casi una semana, algo que también ha sido cuestionado por los fans del reality show debido a que fue la única académica que resultó positiva, siendo un caso aislado que irónicamente le ha dado su lugar de salvación al menos por dos conciertos más.

Rubí ha amenazado con irse del proyecto pero los jueces, público y el director la han convencido de lo contrario (Foto: Instagram / @laacademiatv)

De esta manera Rubí llegó a la recta final de la Academia, lejos de los escenarios, entre polémicas, y luego de superar 13 conciertos con el cobijo de sus fanáticos, o también llamados Rubilibers.

Se espera que las polémicas aumenten durante sus últimos conciertos, por lo que la eliminación de un académico que quede fuera de la gran final ha aumentado las expectativas que los televidentes tienen del programa.

