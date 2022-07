La Academia: todo lo que se sabe sobre el regreso de Rubí tras contagiarse de COVID-19

Santiago fue eliminado durante el pasado concierto. (Foto: Instagram / @iamrubiig)

Los conciertos de La Academia siguen dando de qué hablar, en especial por las contundentes críticas de Lolita Cortés, los fuertes comentarios de Arturo López Gavito, las declaraciones de los alumnos que continúan en competencia y la participación de Yahir como conductor principal. Sin embargo, durante la semana pasada se vivieron momentos de tensión al interior de la casa por los problemas de salud que enfrentaron los académicos, entre ellos Rubí, quien dio positivo a COVID-19.

Fue el pasado lunes 25 de julio cuando se confirmó que la Quinceañera más famosa de México estaba contagiada de coronavirus y su estancia dentro de la casa ponía en riesgo a sus compañeros, maestros y equipo de producción. Por esa razón, tras ser dada de alta fue trasladada a un hotel, donde permanece en aislamiento hasta la mañana de este domingo y no pudo cantar Nada fue un error junto a Cesia y Eduardo durante el concierto del sábado.

Rubí, Cesia, Mar, Eduardo, Andrés y Nelson continúan en la compentencia. (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Aunque la intérprete no asistió al programa, todo parece indicar que continúa en competencia, pues la producción accedió a darle un descanso debido a su estado de salud. Sin embargo, este 31 de julio se cumplen seis días desde que se confirmó su contagio -tiempo que de acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos es necesario permanecer en aislamiento para evitar contagios, por lo que su regreso podría ocurrir esta noche.

Debido a esta posibilidad, durante el concierto de ayer la producción se enlazó con Rubí para saber más al respecto y fue ella misma quien informó que podría volver para interpretar Eres para mí de Julieta Venegas, todo dependerá del resultado que arroje una nueva prueba COVID.

“Yo sigo aquí en el hotel por indicaciones de mi doctora. Mañana [domingo] se me va a realizar la prueba COVID y espero salir negativa para poder estar con todos ustedes, para poder estar con mis amigos en las clases, la verdad si se extraña. Espero mañana poder incorporarme si es que también me lo permiten, ojalá, primero que esto de negativo”, dijo.

Hasta el momento se desconoce el resultado, pero se espera que en las próximas horas trascienda a través de las redes sociales del reality. Durante su misma intervención en la gala, Rubí confesó que durante los últimos días ha tenido la oportunidad de conversar con sus familiares y aseguró que sus palabras de aliento la motivaron para seguir adelante en la competencia.

(Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Más que nada agradecerle al público que me apoya, que ha estado al pendiente de mí. Muchas gracias a mi familia, a mi mamá que he tenido la oportunidad de mantener contacto con ella, la verdad sus palabras me han reconfortado bastante, mi papá, mis hermanos. Ha sido muy bonito para mí poder hablar con ellos ya que a lo largo de este proyecto no había tenido nada de comunicación con nadie de mi familia”, agregó.

Ya hicimos planes de qué voy a hacer cuando salga de aquí, es una locura

Finalmente, Rubí reconoció que extraña su rutina dentro del reality de canto e inesperadamente reveló que también extraña al panel de críticos: “A mis compañeros también los extraño bastante, las clases, lo que se vive ahí, las emociones [...] Nunca creí haberlo dicho pero también extraño a los jueces, un poquito raro, pero los extraño”.

La academia (Foto: Ig @laacademiatv)

Canciones que interpretarán los alumnos este domingo 31 de julio

- Cesia: Miénteme de Tini

- Mar: La cosa más bella de Eros Ramazzotti

- Rubí: Eres para mí de Julieta Venegas

- Eduardo: A puro dolor de Son by four

- Nelson: Creo en ti de Reik

- Andrés: Bailar pegados de Sergio Dalma

- Santiago: Caraluna de Bacilos

SEGUIR LEYENDO: