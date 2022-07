“La Academia”: los mejores memes que dejó Laura G como conductora y la eliminación de Santiago

(Captura Twitter)

En medio de críticas por sus constantes tropiezos como conductor de La Academia, Yahir no se presentó al concierto del pasado 30 de julio y en su lugar apareció Laura G, actual presentadora de Venga la Alegría que inesperadamente también desató opiniones encontradas en redes sociales no por su desenvolvimiento sobre el escenario, sino porque varias personas consideraron que en no era necesaria su participación, así lo externaron con divertidos memes.

Cada vez está más cerca la gran final de la décimo tercera generación de La Academia, por lo que cada concierto va aumentando de nivel y las críticas por parte de Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito hacia los alumnos cada vez son más fuertes y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, las opiniones negativas que surgieron en redes sociales sobre el programa giraron en torno a Laura G, pues muchos internautas externaron su inconformidad con su participación estelar.

“Yo viendo la conducción de Laura G cuando está peor que Yahir”. “Cuando ponen a Laura G como conductora principal en lugar de poner a Vanessa Claudio”. “Que odiosa Laura G, por qué la eligieron para conducir hoy?”. “Yahir conduce horrible y aún así preferimos que esté él antes de Laura G”. “¿Queriamos a Laura G sustituyendo a Yahir en la conducción?”. “Hoy Yahir no esta condiciendo la Academia, pero en su lugar esta Laura G. Otra decepción no mam*s”, fueron algunas reacciones en Twitter.

De esta manera, los seguidores del programa lamentaron la decisión de la producción y arremetieron contra la ex conductora de Sabadazo, quien en los últimos años se ha ganado una fuerte número de detractores por su personalidad frente a la pantalla. También consideraron la mejor opción para sustituir momentáneamente a Yahir era Vanessa Claudio porque forma parte del programa y también tiene mucha experiencia en el medio artístico nacional.

Pero eso no fue todo, el público también notó que Laura G tuvo dos cambios de look durante el pasado concierto de La Academia, por lo que resaltaron que Yahir suele presentarse con usar un mismo atuendo: “Laura G trayendo cambios de look de locura a medio programa, mientras que Yahir cada pinche concierto [trae un traje]”, escribió un usuario.

Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron los comentarios que Lolita Cortés lanzó contra Laura G, quien de cierta manera trató de defender a los académicos de sus contundentes críticas.

“Ay no interrumpieron a Lolita cuando iba a responderle a Laura G por metida”. “Los críticos a Laura G: cierra tu perr* hos*co ¿sí?”. “Sí, Lolita. Dile a Laura G que se calle”, fueron algunas reacciones que acompañaron los memes.

Las críticas contra Laura G inundaron las redes sociales, incluso, su nombre se posicionó entre las principales tendencias de Twitter. Sin embargo, no fue la única que se robó la atención del público, también lo hizo Santiago, quien después del escándalo amoroso que protagonizó junto a Isabela -ex alumna del reality- y tras su milagrosa salvación el pasado fin de semana, tuvo que abandonar su sueño.

“Hasta que sacan a Santiago. Bendito Dios”. “Todo México [feliz] después de la salida de Santiago”. “Gente, por fín se fue Santiago”. “Levanten la mano los que están felices por que por fin salió Santiago”. “A mí no me cae mal Santiago, me cae mal lo que representa Santiago, una victimización inneccesaria y un favoritismo evidente por parte de los críticos y la producción”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Cesia, Mar, Andrés, Eduardo, Nelson y Rubí continúan en competencia. Cabe mencionar que la quinceañera más famosa de México no se presentó tras dar positivo a COVID-19.

