El día que Jorge Campos sorprendió a Salma Hayek con una serenata

Salma Hayek es considerada como la actriz mexicana con mayor presencia en el extranjero, mientras que Jorge Campos sigue siendo aplaudido en todo el mundo por sus atajadas. (Fotos Ig: @salmahayek, @cmartinolimx)

Salma Hayek y Jorge Campos son dos figuras mexicanas ampliamente reconocidas a nivel internacional gracias a sus aportaciones al medio artístico y deportivo, respectivamente. Aunque parece que sus carreras no tienen un punto de encuentro, en algún momento de sus inicios coincidieron y como muchos artistas, deportistas, políticos y empresarios de renombre, forjaron una fuerte amistad que perdura hasta la actualidad, pero que muy pocos conocen.

Muestra de ello fue la sorpresa que el ex portero de la Selección Mexicana de Fútbol preparó para Salma Hayek durante una entrevista que cedió hace alrededor de cinco años en El show del piolín, un programa radiofónico donde acudió como invitada especial junto al reconocido director Miguel Arteta para hablar sobre su película Beatriz at dinner (2017).

La intérprete veracruzana comenzó su carrera artística en México, pero ahora se encuentra triunfando en Hollywood y recientemente se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Instagram/@salmahayek)

Todo comenzó cuando la veracruzana fue cuestionada sobre su afición por el fútbol, uno de los deportes más practicados y vistos en todo México. En esa ocasión, dejó entrever que trata de no perderse los partidos de la Selección y aprovechó el espacio para mandarle un contundente mensaje a todos los atletas que estaban a punto de partir rumbo al Mundial de Fútbol Rusia 2018.

“Los amo aunque muchas veces me hacen llorar mucho y estoy muy esperanzada para el próximo mundial... que todos estos jóvenes saquen la casta y nos pongan hasta arriba donde nos merecemos estar”, comentó.

Con tal de que ganen el próximo mundial les llevo refrescos, les doy masajitos en las patas con sus callos y todo lo que quieran, pero por favor échenle ganas ahora sí.

Sus declaraciones cambiaron el rumbo de la conversación y el locutor aprovechó para preguntarle sobre un rumor que apunta hace muchos años supuestamente le llevó un refresco a un famoso futbolista porque se había desmayado. Notablemente sorprendida con la pregunta, confesó que eso habría pasado hace tanto tiempo que no lo recordaba bien, por lo que el locutor sacó una pantalla y le mostró de quién se trataba.

Era nada más ni nada menos que Jorge Campos quien estaba en videollamada para platicar con su amiga. La actriz gritó de la emoción porque tenía mucho tiempo que no tenían comunicación y gracias al programa pudieron hacerlo.

“Ay, Jorge, con lo que te quiero yo. Mira, con lo que he preguntado por ti que no te veo hace mucho y todavía no te veo bien porque no me he puesto los lentes”, comentó Salma desatando risas en el estudio.

Jorge Campo es comentarista de TV Azteca (Foto: Captura de pantalla)

Venme a visitar a Londres, Jorge. Qué sorpresa, no sabes cómo yo quiero a este cara de tonto que lo adoro tanto, gran portero y también somos amigos, no nada más por el comercial.

Mientras la producción solucionaba unos problemas de audio, Salma Hayek recordó que hace tiempo tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en un comercial. Fue en ese momento cuando Campos interrumpió para hablar sobre su amistad: “Sí [somos amigos], desde hace mucho tiempo, nada más que como yo no salgo en Hollywood ya no me habla igual”.

También reveló que le habría mandado unos mariachis a Salma Hayek y tenía planeado encontrarla en algún lugar pero no pudo llegar porque: “Me dejó el avión y mis pilotos no trabajaron”. Sin embargo, no se quedó con las ganas de sorprender a su querida amiga y con ayuda de la producción le llevó serenata hasta el foro. Los mariachis cantaron Veracruz y como era de esperarse la intérprete no pudo evitar sumarse: “Solo Veracruz es bello”.

(Foto: Instagram/@salmahayek)

Respecto a su lucha contra la discriminación en la industria cinematográfica comentó:

Yo les agradezco porque quizá sino la hubiera pasado tan mal no me hubiera esforzado a hacerlo mejor y no continuaría con esto porque yo no necesito ni trabajar, pero lo hago con el corazón.

SEGUIR LEYENDO: