Por tocarle la espalda, Andrés García amenazó con pistola a Gustavo Adolfo Infante

Andrés García ha recibido al periodista en su casa de Acapulco en ocasiones anteriores (Foto: CUARTOSCURO/Getty Images)

Andrés García ha estado en medio de la conversación los últimos días, pues el veterano actor ha alertado a sus seguidores al dar pormenores de su deteriorado estado de salud, además de que sus declaraciones en torno a su vida familiar no han pasado inadvertidas.

Se conoce que el actor de 81 años posee un fuerte temperamento y una personalidad contundente, por lo que en no pocas ocasiones ha protagonizado peleas y desencuentros con otras figuras de la farándula.

Tal es el caso de las más recientes declaraciones del actor nacido en República Dominicana, quien en una entrevista en vivo lanzó múltiples improperios contra Roberto Palazuelos, quien por muchos años fue su protegido, incluso comparándolo en apego por encima de sus hijos.

El protagonista de Pedro Navaja retó al “diamante negro” a un duelo de balazos, y hasta fijó la fecha del 15 de septiembre a las 15:00 h para verse con el empresario en una plazuela de Acapulco, Guerrero.

“Le voy a mandar un mensajito al c*lerito Palazuelos: Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres, c*lero. 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero, cabr*n, y deja de hablar de mí, hijo de p*ta”, lanzó el actor visiblemente enfurecido en una reciente transmisión de De primera mano.

Tras ello, ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante recordó que él también ha sido testigo del caracter violento del veterano artista, pues en cierta ocasión el ex galán del cine mexicano lo amenazó poniéndole una pistola en el rostro, esto debido a que Infante le tocó la espalda.

Gustavo Adolfo lleva una cordial relación con el ex galán de cine mexicano, y en su programa le dijo que "lo lleva en el corazón" (Foto: Twitter)

“Un día Andrés García me sacó una pistola, me invitó a comer. Fuimos a un restaurante de carnes ahí en Insurgentes y Eje 7, estábamos ahí, me paré al baño, regreso y Andrés se había cambiado a una mesa al lado, estaba platicando con unos señores, no sabía quiénes eran”, comenzó a relatar el reportero en su programa Sale el sol.

Según el presentador de El minuto que cambió mi destino, le tocó la espalda a García para no interrumpir su plática con los otros hombres, sin embargo el actor de El privilegio de amar no tomó bien el gesto y se enfureció.

“Entonces regreso del baño y le digo, ‘oye Andrés’, y le toco la espalda, para decir ‘ya llegué’, y se voltea y saca la pistola y me la pone en la cara. Le digo ‘Andrés’, y me dice ‘nunca me toques por la espalda’, y no pues no lo vuelvo a hacer”.

Latin Lover también fue testigo del carácter impulsivo y violento del veterano actor (Fotos: Ig/@victor_latinlover Ig/@andresgarciatvoficial)

El comentario del reportero fue secundado por su compañera de emisión Joanna Vega Biestro, quien dijo haber sido testigo cuando, hace algunos años, Andrés sacó su pistola al desesperarse porque no lo dejaban pasar al foro de grabación de un programa matutino en Televisa donde haría una intervención.

Aunado a esto, hace unos días el conductor y luchador Latin Lover narró un episodio que vivió al lado de García, donde le quedó clara su afición a las armas de fuego.“Mucha gente no lo sabe: cuando yo estuve en Perfume de gardenias con él, tuvimos un conflicto grande él y yo. Y él, pues es Andrés García”, comenzó por contar Latin en una entrevista concedida a Sale el sol.

Y es que el conflicto entre ambos personajes habría derivado luego de que Andrés criticara el desempeño actoral del luchador en la obra musical, por lo que éste tuvo que defender su trabajo y le aclaró por qué se movía tanto en el escenario.

Fue así que el padre de Andrés, Leonardo y Andrea García lo desafió a un enfrentamiento: “Un día me dijo: ‘Ya no estoy tan joven como tú, pero te retó a un duelo a balazos’, me dijo en ese momento. Ya sabes que el señor es bravo”.

