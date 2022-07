El día que Ana Martín conoció a Marilyn Monroe

Marilyn Monroe era 20 años mayor que la actriz mexicana. (Foto Instagram: @anamartin -Foto INAH)

Conforme las redes sociales fueron ganando terreno grandes estrellas mexicanas se sumaron a las tendencias y abrieron sus cuentas desatando furor entre los usuarios por sus valiosas aportaciones. Tal es el caso de Ignacio López Tarso -durante la pandemia incursionó en la transmisión de obras de teatro-, Queta Lavat -está triunfando con su canal de cocina- o Ana Martín, quien en los últimos años ha aprovechado la cercanía con sus fans vía virtual para compartir sus anécdotas.

En esta ocasión, la protagonista de inolvidables melodramas como El pecado de Oyuki (1988), Gabriel y Gabriela (1982) y Muchacha de barrio (1979) realizó una dinámica con sus seguidores donde respondió algunas preguntas relacionadas con su larga trayectoria en el medio artístico nacional, donde llamó la atención una en especial, pues era considerado un rumor hasta ahora.

Por años se especuló sobre los acercamientos que habría tenido Marilyn Monroe con algunos artistas mexicanos, entre ellos, Ana Martín. Fue bajo este contexto que un usuario de TikTok aprovechó que la oriunda de la Ciudad de México reapareció en su perfil para cuestionarla sobre la veracidad del relato e inesperadamente recibió respuesta, pues contó cómo conoció a la estrella estadounidense.

“Si la conocí, tuve la suerte de estar haciendo una película en los estudios Churubusco y ella llegó ahí. Se armó un escándalo con los fotógrafos y ella porque belleza inigualable, personalidad, encanto”, dijo.

De acuerdo con su breve relato, fue una de las pocas personas que tuvo la oportunidad de conocer a la gran diva del cine hollywoodense por obra del destino, pues estaba en el lugar y momento adecuado. Al igual que muchos, quedó sorprendida con su belleza y tan solo bastó un intercambio de palabras para que también reconociera su cálida personalidad.

Nada más la conocía de ‘Hola ¿cómo está? Mucho gusto’ pero la conocí… bellísima.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con críticas positivas para la mexicana por su simpatía. Pero eso no fue todo, muchos aprovecharon que está abriendo su corazón para preguntarle sobre sus posibles convivencias con otras estrellas como María Félix, Carmen Salinas, Michael Jackson, Elvis Presley o Selena Quintanilla.

“Señora, usted también es y fue muy hermosa”. “Mi abuelita es muy fan de usted”. “Que padre conocerla”. “Esperé muchísimo esta respuesta”. “Esta señora me hace sentir tan tranquila”. “¿En qué año fue?”. “En mi opinión es usted una hermosa dama no solo ahora ,ya me imagino cuando era joven”, fueron algunas reacciones.

Pero eso no fue todo, Ana Martín publicó otro video en su cuenta de TikTok donde recordó cómo fue su debut en la industria cinematográfica estadounidense. De acuerdo con su relato, fue hace aproximadamente 54 años cuando compartió créditos con Robert Taylor, Chad Everett, Mort Mills y Lyle Bettger en Return of the gunfighter (1967), cinta que se presentó en México como El regreso del pistolero.

Sin embargo, no fue la única película western que realizó Ana Martín durante sus primeros años en la industria, también colaboró en Trampa mortal (1972), una película donde coincidió con Paul Carr y Claudia Jennings. También comentó que estaba en planes para la realización de una serie, pero desafortunadamente el proyecto no se concretó.

