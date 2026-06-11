México

Lo que debes hacer cada mañana al despertar para drenar y activar tu sistema linfático en 3 minutos

Hay algo que tu cuerpo necesita completar cada mañana y que la mayoría ignora aunque ocurre justo después de abrir los ojos

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer sonriendo, acostada en una cama con el corazón y el sistema linfático superpuestos en su cuerpo. La habitación tiene una ventana y plantas.
Tres minutos cada mañana pueden cambiar cómo responde tu cuerpo al resto del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada noche, mientras se duerme, el cuerpo trabaja: filtra desechos, mueve líquidos y prepara las defensas.

Al despertar, ese trabajo está a medias, y lo que se hace en los primeros minutos del día puede marcar la diferencia para el sistema de defensa, la energía y la forma en que el cuerpo elimina desechos.

PUBLICIDAD

No se trata de un ritual complicado ni de suplementos. La ciencia señala que bastan unos minutos y los movimientos correctos.

El cuerpo tiene un sistema de drenaje natural y se puede activar sin salir del cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cuerpo tiene un sistema de drenaje natural y se puede activar sin salir del cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema que trabaja mientras duermes y necesita tu ayuda al despertar

El sistema linfático es una red de vasos, tejidos y órganos que transporta la linfa — un líquido que contiene glóbulos blancos, nutrientes y desechos celulares — por todo el organismo.

PUBLICIDAD

Su función es triple: mantener el equilibrio hídrico de los tejidos, absorber grasas del intestino y coordinar la respuesta inmunitaria frente a infecciones y patógenos, de acuerdo con la revisión científica The emerging importance of lymphatics in health and disease, publicada en PubMed Central.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema linfático no tiene bomba propia — depende del movimiento muscular y la respiración para funcionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del sistema circulatorio, el linfático no tiene un corazón que lo bombee.

Depende del movimiento muscular, la respiración y la pulsación arterial para desplazar su contenido.

Cada día el cuerpo acumula líquido en los tejidos; sin el sistema linfático para drenarlos y devolverlos a la circulación, esos fluidos simplemente se estancan, según la misma revisión.

Cuando ese flujo se estanca, los desechos celulares no se eliminan con eficiencia y la respuesta inmune se ralentiza.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Activar el sistema linfático cada mañana mejora la circulación de líquidos y fortalece la respuesta inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso el momento en que se despierta importa: se llevan horas en reposo, con el flujo linfático en su punto más lento. El cuerpo está listo para reiniciarse, pero necesita una señal.

El primer motor matutino: activa tu sistema linfático antes de levantarte de la cama

La primera acción que activa el sistema linfático no requiere levantarse de la cama: es la respiración diafragmática.

Cuando se inhala profundamente, el diafragma desciende y genera una presión negativa en el tórax.

Esa presión dilata el conducto torácico — el vaso linfático más grande del cuerpo, responsable de drenar entre 80% y 90% de la linfa total — y facilita que el líquido acumulado durante la noche fluya hacia la circulación venosa.

Infografía que muestra a una persona en cama, diagramas del sistema linfático, movimiento del diafragma y pasos para la respiración diafragmática.
Descubre cómo la respiración diafragmática, practicada al despertar, activa tu sistema linfático y mejora el drenaje de líquidos acumulados durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración diafragmática profunda fortalece la capacidad de presión negativa torácica y favorece la circulación linfática profunda, según un estudio publicado en la revista biomédica Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

El estudio aplicó una técnica de respiración con una proporción 1:2, donde la exhalación dura exactamente el doble que la inhalación, ideal para activar el drenaje linfático.

Esta práctica, que se traduce en inhalar por la nariz y exhalar lento por la boca, puede aplicarse al despertar mediante series de respiraciones lentas y controladas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El movimiento muscular y la respiración profunda son los únicos mecanismos que ponen en marcha el drenaje linfático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del movimiento para prevenir la acumulación de líquidos

La respiración abre el sistema. El movimiento muscular lo acelera.

Un ensayo clínico publicado en la revista médica cardiovascular Frontiers in Cardiovascular Medicine, con 66 participantes durante cuatro semanas, documentó que el ejercicio activo generó entre 3 y 6 veces más aclaramiento linfático que el reposo.

El programa evaluado combinaba tres tipos de ejercicio recomendados al menos dos veces al día, incluyendo la mañana: respiración con tensión muscular simultánea, bombeo de extremidades y movimiento de grandes grupos musculares.

Ilustración plana de una persona en pijama colorido realizando múltiples hábitos matinales: abriendo una ventana, escribiendo, estirando, meditando, y sirviendo desayuno.
Sin movimiento matutino el líquido intersticial que se acumuló durante la noche no regresa a la circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia de movimientos que despierta al sistema linfático

El ensayo de Frontiers in Cardiovascular Medicine demostró la efectividad de tres tipos de ejercicio practicados al menos dos veces al día, incluyendo la mañana:

  • Respiración con tensión muscular: activa los conductos linfáticos y genera el efecto de bombeo que facilita el drenaje del líquido linfático.
  • Bombeo de extremidades: promueve el flujo linfático y reduce la acumulación de líquido en brazos y piernas.
  • Movimiento de grandes músculos: caminar, marchar, bailar o nadar impulsan el flujo linfático en todo el cuerpo.

Siguiendo los datos evaluados por las investigaciones científicas, algunos de estos movimientos pueden hacerse en tres minutos.

Torso femenino con superposición digital del sistema circulatorio (rojo) y linfático (azul). Vasos sanguíneos y nódulos inflamados son visibles sobre fondo oscuro.
El sistema linfático regula el equilibrio de líquidos filtra desechos y coordina las defensas del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Sistema LinfaticoInflamacionSistema InmuneSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fotos y video: Con fervor por el Mundial 2026, aficionados llegan al Estadio Ciudad de México pese a bloqueos y restricciones

El ambiente previo al encuentro inaugural ya se siente en la capital, donde miles de personas comienzan a reunirse para vivir una jornada histórica marcada por la expectativa y la pasión deportiva

Fotos y video: Con fervor por el Mundial 2026, aficionados llegan al Estadio Ciudad de México pese a bloqueos y restricciones

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La estrella pop sorprendió a residentes y a la prensa extranjera al caminar por Paseo de la Reforma previo al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Elementos de la Guardia Nacional encontraron una unidad abandonada con fusiles, cargadores, municiones, placas balísticas y artefactos para bloquear persecuciones

Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él

El periodista y actual titular del telediario matutino de Imagen Televisión, se encuentra en el centro de la conversación tras el señalamiento de que sostiene una relación sentimental con la guatemalteca

Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él

Sheinbaum desea buena suerte a la Selección Mexicana para Mundial 2026: niña mexicana lanzará volado en partido inaugural

La presidenta aseguró que la inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo muy bien y sin ningún problema

Sheinbaum desea buena suerte a la Selección Mexicana para Mundial 2026: niña mexicana lanzará volado en partido inaugural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Han muerto más estadounidenses en México que en la guerra con Irán este año

Han muerto más estadounidenses en México que en la guerra con Irán este año

Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Reportan la localización con vida de los 6 influencers de “Bola Costera”, desaparecidos en Sinaloa

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: SSC CDMX cerrará tramo de Calzada de Tlalpan por marcha de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México

Desaparecen 6 influencers de “Bola Costera” cuando viajaban de Nayarit a Sinaloa: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Sabrina Carpenter desata furor por su posible presencia en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él

A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artistas

Lupita Infante, nieta de “El Ídolo de México”, sorprende con su voz y se viraliza en redes

Shakira manda mensaje final antes de cantar Dai Dai en el Mundial 2026: “Esto ya arrancó, mi gente”

DEPORTES

Mauricio Ymay, envuelto en la polémica por video viral donde sugiere el uso de balas de goma contra la CNTE y madres buscadoras

Mauricio Ymay, envuelto en la polémica por video viral donde sugiere el uso de balas de goma contra la CNTE y madres buscadoras

Elefantes predicen quién gana en partido México-Sudáfrica: resultado es unánime l Video

CDMX tendrá 18 sedes gratuitas para ver el Mundial 2026: dónde estarán y qué partidos transmitirán

Corea del Sur vs República Checa en VIVO: Heung-Min Son y Patrik Schick encabezan un debut clave para el Grupo A en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026