Maribel Fernández “La Pelangocha” fue hospitalizada de emergencia

"La Pelangocha" sufre de varias enfermedades en el corazón, las cuales de nuevo la habría llevado al hospital (Foto: CUARTOSCURO)

Maribel Fernández, mejor conocida como La Pelangocha, fue hospitalizada de emergencia el miércoles 27 de julio debido a que le fue suministrado un medicamento que no debía tomar por las enfermedades que sufre, según compartieron algunas de sus amigas, aunque ella dio otra versión de los hechos.

La mañana de este 28 de julio Maxine Woodside dio a conocer que La Pelangocha fue hospitalizada y no pudo asistir al reestreno de la puesta en escena Maduras, solteras y desesperadas, donde ella actúa.

Según informó la periodista de espectáculos, la actriz habría ingerido un medicamento que tuvo un efecto contraproducente en su organismo por los problemas de corazón que tiene.

La histrionisa ha participado en "Maduras, solteras y desesperadas" desde hace más de tres años (Foto: Instagram/@rbkmore)

“Anoche tenia que haber debutado La Pelangocha en Maduras, solteras y desesperadas, (pero) por un medicamento que el dio su doctor, mal diagnosticado, se fue al hospital”

Asimismo, Luz María Aguilar, compañera de Maribel en la puesta en escena que se reestrenó, ahondó en detalles del actual estado de salud de su colega y mencionó que está muy hinchada.

“Ya sabes que está malita del corazón, el doctor le dio una medicina que la hinchó toda, no sé qué medicina le dieron, pero les dedicamos la función a todos ustedes (...) Todo, están sus pies así, como tamalito, pero mandó decirles que la perdonen”, dijo el actor.

Se rumoró que "La Pelangocha" pudo haber sido internada en terapia intensiva, pero ella se encargó de desmentirlo enviando un mensaje de voz a Gustavo Adolfo Infante para "Sale el Sol" (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, Norma Lazareno, quien también se encuentra en Maduras, solteras y desesperadas, compartió que no tienen comunicación con su compañera.

“No podemos comunicarnos con ella, está totalmente prohibido hablar con ella en este momento”

Pese a lo que comentaron las actrices acerca de la salud de su colega, horas después, La Pelangocha compartió al programa Sale el Sol que lograron estabilizarla la noche del miércoles.

La actriz ha vuelto a esta puesta en escena a pesar de que constantemente tiene que ir al hospital por problemas en el corazón (Foto: Facebook/Maduras, solteras y desesperadas)

También dio a conocer que en las próximas horas podrá ser dada de alta. Aunado a ello, dio otra versión de lo que sucedió con su salud y comentó que, como anteriormente le ha sucedido, tuvo problemas en el corazón debido al mal funcionamiento de la válvula tricúspide.

“¿Qué me pasó? Pues nada, volvió a fallar la válvula tricúspide y como es la que bombea la sangre, el líquido, sí la bombea, pero no tiene la suficiente fuerza y se regresan agua, líquidos, todo”

Fue hace un año que Maribel Fernández tuvo que someterse a un cateterismo cardiaco. En ese entonces aseguró que el procedimiento había tenido un buen resultado, inclusive, tuvo que desmentir su muerte porque en redes sociales comenzó a circular el rumor de que un infarto había acabado con su vida.

Mis adorados amigos, aquí estoy, casi acabo de subir. Bendito Dios y las buenas vibraciones de ustedes, sus rezos y su amor llegaron a mi padre Dios y él me permitió estar aquí de nuevo”, dijo para Ventaneando.

Según ha comentado Maribel Fernández, los expertos que la han revisado le recetan diferentes medicamentos, pero ninguno ha logrado servir por completo para ella (Foto: YotuTube/Imagen Entretenimiento)

A lo largo de sus 69 años, la histrionisa de La fea más bella ha sufrido tres infartos, el más reciente fue en 2019. Según relató en De Primera Mano, meses antes se había colocado el marcapasos, el cual habría ayudado a que no le diera un infarto masivo.

Además fue diagnosticada de bradicardia, descenso de frecuencia cardiaca y taquicardia y aceleración del ritmo cardiaco.

“Con la primera, tu corazón va muy lento, entonces de repente se me oscurecía todo y casi me desmayaba o cuando me da la taquicardia no podía ya ni jalar aire, son polos opuestos”, expuso la histrionisa.

No obstante, señaló que debido a que son enfermedades “opuestas”, los médicos no han encontrado el mejor medicamento para tratarla.

SEGUIR LEYENDO: