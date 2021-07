Desmienten muerte de Maribel Fernández “La Pelangocha”

La actriz se encuentra hospitalizada en Cardiología (Foto: Captura de pantalla)

El día viernes 09 de julio se dio a conocer que Maribel Fernández “La Pelangocha” fue internada en un hospital de la Ciudad de México, pues la actriz iba a ser intervenida por un cateterismo. Este fin de semana se difundieron diversas versiones que aseguraban que la actriz había fallecido, pero la periodista Maxine Woodside lo desmintió a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación de la conductora de radio realizada la tarde de este domingo, se puede ver la foto de la actriz y en la descripción asegura que se trata de una fake new. “La Pelangocha está en el hospital y se desmienten las notas de su fallecimiento. Se encuentra en el área de cardiología”, aseguró.

Maribel Fernández protagonizó la película "Cascabel" (Foto: YotuTube/Imagen Entretenimiento)

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la ganadora del premio TVyNovelas a Mejor actriz de comedia con La carabina de Ambrosio, no tendrá que ser operada a corazón abierto. “En YouTube salió que mi amiga ‘La Pelangocha’ estaba muerta, la realidad es otra: ella está internada en el Instituto Nacional de Cardiología; le iban a hacer una operación a corazón abierto, ya no se necesita esta operación, estoy en condiciones de decírselos”, confesó.

Gustavo también desmintió la supuesta muerte de la actriz y aseguró que está en contacto con ella. “Está bien, la van a operar, bendito Dios está a toda madre [...] ¡No está muerta! Es muy importante que lo sepan, es una mentira. Así que le mandamos un abrazo a ‘La Pelangocha’, a su hija y esperamos su pronto restablecimiento”, comentó el conductor.

La actriz participó en la telenovela "La Fea Más Bella" en el papel de Martha Hurtado de Muñoz (Foto: Instagram/@ikheron)

En abril de 2019, Maribel fue entrevistada en el programa De Primera Mano, pues días antes había sufrido un infarto, pero aseguró que se encontraba bien. “Muchas gracias por pensar en mí, aquí estoy, ahora sí que vivita y coleando, gracias a Dios”.

La actriz detalló que este infarto le ocurrió a pesar de que ya contaba con un marcapasos, además de ser el tercero que ha sufrido en su vida. “Llevo tres infartos, el año pasado en estas fechas me dieron dos [...] y me acaban de poner el marcapasos hace cinco semanas, me dijo el cardiólogo que gracias al marcapasos no me dio un infarto masivo”.

La actriz ganó el premio TvyNovelas en 1994 como "mejor actriz de comedia" con su participación en "Hasta que la muerte los separe" (Foto: Instagram/@rbkmore)

Fernández reveló por qué usa este dispositivo estimulante del corazón. “Yo tengo una cosa que se llama bradicardia y taquicardia: con la primera tu corazón va muy lento, entonces de repente se me oscurecía todo y casi me desmayaba o cuando me da la taquicardia no podía ya ni jalar aire, son polos opuestos, no me pueden dar medicamentos para uno porque el otro se descompone más, la única forma era el marcapasos”, explicó.

La protagonista de Cascabel describió que sufrió los infartos porque le dejaron de recetar un medicamento para poder insertar el marcapasos. “Me retiraron un medicamento que es para adelgazar la sangre, me lo habían quitado el año pasado (en 2018), cuando me dieron los infartos, iba yo con las arterias tapadas, creía que era por le colesterol, y ese año me lo retiraron para poder ponerme el marcapasos, porque si no, te puedes desangrar en la operación [...] en cuanto te dan ese medicamento, tu cuerpo se acopla a éste, entonces mientras me lo den voy a estar bien”, aseguró.

Maribel participó como Macrina Bautista en "cómplices al Rescate" (Foto: Instagram/@complices_alrescate)

Desde agosto de 2020, “La Pelangocha” reveló a Gustavo Adolfo que tenía que ser operada a corazón abierto. “El último infarto me pegó del lago izquierdo, entonces dañó la válvula tricúspide, si el tratamiento no resulta, me tendrán que operar a corazón abierto” comentó.

