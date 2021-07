“Hierba mala nunca muere”: Maribel Fernández “La Pelangocha” habló tras el cambio de su marcapasos

Tras los rumores sobre un supuesto fallecimiento, Maribel Fernández mandó un mensaje sobre su estado de salud (Foto: Instagram/@rbkmore)

Maribel Fernández, mejor conocida como “La Pelangocha”, salió bien de la operación a la que se sometió para cambiar el marcapasos que originalmente antes de su último infarto en 2019.

El pasado viernes 9 de julio, la reconocida actriz del cine de ficheras ingresó a un hospital de la Ciudad de México para someterse a un cateterismo cardiaco, proceso por el que tuvo que permanecer internada todo el fin de semana y fue sometida a la operación este martes.

Tras su salida del quirófano, la actriz de 68 años mandó un mensaje a través de la también actriz Carmelita Salinas, quien a su vez lo compartió para Ventaneando. En el video, Maribel Fernández agradeció por los buenos deseos y oraciones que le llegaron. Aseguró que su salud es favorable y se siente mejor que nunca.

“Mis adorados amigos, aquí estoy, casi acabo de subir. Bendito Dios y las buenas vibraciones de ustedes, sus rezos y su amor llegaron a mi padre Dios y él me permitió estar aquí de nuevo”, comentó.

Los conductores del programa de espectáculos mencionaron que el video fue grabado a escasos minutos de que terminara la operación de “La Pelangocha”, por lo que se ve cansada, con dificultad para hablar recostada en la cama del hospital y con una bata.

“Como me dijo mi madrina: ´Andando y meando para no hacer hoyo´. Acuérdense de una cosa y hoy la comprobé, hierba mala nunca muere”, concluyó.

La actriz fue hospitalizada en el área de Cardiología debido a que se sometió a un cambio de marcapasos (Foto: Captura de pantalla)

Con su mensaje, Maribel Fernández terminó con los rumores que el fin de semana se desataron en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento.

Antes de que la actriz saliera de su operación a aclarar su estado de salud, los periodistas Maxine Woodside y Gustavo Adolfo Infante compartieron un par de videos en sus redes sociales para desmentir los rumores sobre un aparente paro cardiaco que habría terminado con la vida de “La Pelangocha”.

La Pelangocha está en el hospital y se desmienten las notas de su fallecimiento. Se encuentra en el área de cardiología”, aseguró Woodside.

“En YouTube salió que mi amiga ‘La Pelangocha’ estaba muerta, la realidad es otra. Ella está internada en el Instituto Nacional de Cardiología; le iban a hacer una operación a corazón abierto, ya no se necesita esta operación, estoy en condiciones de decírselos”, declaró Infante.

La actriz sufre padecimientos del corazón desde hace varios años, por lo que necesita de un marcapasos que lo regule (Foto: YotuTube/Imagen Entretenimiento)

Maribel Fernández, actriz de películas como El día del albañil, Los verduleros, La portera ardiente, Esta vieja es una fiera, entre muchas otras, ha sufrido tres infartos en su vida siendo el más reciente en 2019 que ocurrió a pesar de que meses antes había acudido a que le pusieran un marcapasos en su corazón.

“Llevo tres infartos, el año pasado en estas fechas me dieron dos [...] y me acaban de poner el marcapasos hace cinco semanas, me dijo el cardiólogo que gracias al marcapasos no me dio un infarto masivo”, declaró la actriz para el programa De Primera Mano.

Los problemas de salud de “La Pelangocha” se deben a que sufre de bradicardia, descenso de frecuencia cardiaca, y taquicardia, aceleración del ritmo cardiaco. La actriz comentó que antes se trataba con medicamento pero no encontró mejoría.

Maribel Fernández ha sufrido tres infartos en toda su vida, el último pasó cuando ya tenía el marcapasos (Foto: Instagram/@ikheron)

“Con la primera tu corazón va muy lento, entonces de repente se me oscurecía todo y casi me desmayaba o cuando me da la taquicardia no podía ya ni jalar aire, son polos opuestos”, explicó la actriz.

Debido a que se trata de padecimientos del corazón opuestos, Maribel Fernández detalló que sus doctores no le comentaron que no le pueden dar medicamento para ninguno de los dos porque se ven directamente afectados, por ello la única solución era ponerse un marcapasos.

