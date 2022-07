“Chavos+Rucos”: Enrique Guzmán, Los locos del ritmo, Hooligans y otros pioneros del rock se reunirán en concierto

Chavos+Rucos dará su primera presentación el próximo 28 de agosto en el teatro Metropolitan (Foto: Infobae México)

“Son como 500 años de rock and roll juntos en un solo concierto”, dijo a modo de broma el productor Enrique Gou al referirse a su nuevo espectáculo Chavos+Rucos, donde se presentarán en concierto un puñado de grupos que vieron surgir sus trayectorias en la década de los 60, cuando emergió en la escena mexicana un entonces novedoso ritmo.

Se trata de los pioneros del rock and roll en español, bandas que al paso de los años han mantenido vivo el espíritu liberador y rebelde de aquel ritmo que comenzó a sonar en Estados Unidos en las voces de artistas como Elvis Presley, Chuck Berry, Roy Orbison y Little Richard, y al que los mexicanos supieron darle su toque especial al emular el movimiento rocanrrolero y tropicalizar no sólo la música sino las líricas.

Serán Enrique Guzmán, Los hermanos Carrión, Los locos del ritmo, Hooligans, Los rebeldes del rock y Los rockin devil’s quienes comenzarán una gira por el país en la que interpretarán “temas clásicos de la rockola” como El rock de la cárcel, Magia blanca, Las cerezas, Pólvora, Aviéntense todos, Despeinada, Agujetas de color de rosa, Melodía de amor, Es Lupe, Diablo con vestido azul y Bule bule, entre tantos otros que emocionaron a la juventud en la década de los 60, y que a la fecha siguen siendo recordados.

El productor Enrique Gou fue quien logró juntar a todas las bandas y espera añadir a César Costa y Alberto Vázquez en un futuro (Foto: Infobae México)

Con un tour que comenzará el próximo 28 de agosto en el teatro Metropolitan de la Ciudad de México, los integrantes de Chavos+Rucos se reencontrarán con el público tras 30 años sin haberse presentado en conjunto. Esta próxima reunión fue catalogada como “histórica y memorable” en la conferencia de prensa para dar a conocer el proyecto.

“Cuando empezamos todos éramos muy jóvenes y muy imberbes... estamos contentos, no es fácil sincronizar a todos, cada quien tiene sus actividades, y reunirnos fue gracias a Enrique Gou”, expresó Enrique Guzmán.

Por su parte, integrantes de Los locos del ritmo expresaron que las bandas aún conservan el mismo espíritu de aquellos años:

“Todavía seguimos varios de los originales, y esperamos que haya gente que siga contribuyendo al movimiento del rock and roll... Los grupos continúan, es como un equipo de futbol, va habiendo gente nueva, pero siempre conservando la esencia. Seguimos activos todos los grupos con nuevos integrantes conservando la esencia que se hizo en los 60″

Respecto a la ausencia de figuras como César Costa, el productor del espectáculo aseguró que se encuentra en negociaciones con The black jeans o Los camisas negras -grupo que fue liderado por Costa-, para que en un futuro se puedan integrar al concepto. “Creo que tiene algún compromiso, además no podemos estar todos juntos”, dijo Guzmán en el evento.

En cuanto a Alberto Vázquez, quien tampoco es parte del show, se reveló que su salud no se lo permitió. “Ahorita Alberto no está en condiciones de cantar, desgraciadamente está un poco mal de EPOC”, explicó Gou. “No tiene nada que ver con el COVID, el EPOC es otra enfermedad también muy grave, se le invitó y no se pudo”, añadió el padre de Alejandra Guzmán, quien probablemente se presente como invitada en alguna fecha junto al artista.

Los integrantes del movimiento piensan que "el rock and roll nunca morirá" (Foto: Infobae)

Los Teen Tops, grupo del cual surgió el ex esposo de Silvia Pinal, tampoco estará presente, y esto debido a un desacuerdo con el empresario: “Tienen un imitador de Enrique Guzmán y como va el real, no van a poder”, dijo el cantante de La plaga. “Con los Teen Tops tuve yo un desacuerdo...intentaron hacerme un boicot... intentaron hablarle a los demás grupos para decirles que se juntaran antes del evento, y si no les pagaba más no iban a trabajar, porque el lugar estaba lleno, pero gracias a los demás grupos que me dijeron la verdad, eso fue”, expresó Gou.

Además de los históricos grupos musicales, Benny Ibarra padre fungirá como maestro de ceremonias en el espectáculo. “Voy a cantar poquito, porque me gusta mucho cotorrear con la gente y llevar el espectáculo, darle ritmo, y vámonos todos rapidito porque nos vamos en metro a la casa”, expresó. Además, confirmó que cantará con Los rockin devils.

El espectáculo será grabado en video, “pero no el primer día porque la vamos a cagar todos”, bromeó Enrique Guzmán. “Vamos a hacer una fiesta en el escenario, todavía falta un mes para prepararlo”, dijo sobre el evento que comenzará a las 17:00 horas del 28 de agosto próximo.

