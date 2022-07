Bellas Artes homenajeará la trayectoria de Silvia Pinal, la llamada última diva del cine de oro mexicano

Silvia Pinal será objeto de homenaje por parte de la Secretaría de Cultura (Foto: @silviapinalmx / IG)

Luego de que la familia Pinal, especialmente la actriz Sylvia Pasquel, declarara en reiteradas ocasiones su deseo por lograr que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura rinda un homenaje a Silvia Pinal, finalmente sus intenciones han sido escuchadas.

Fue la misma actriz, hija mayor de la llamada ‘dinastía Pinal’ quien dio el aviso a la prensa: “Con gran alegría les comparto que por fin conseguí el homenaje a mi madre en Bellas Artes”.

Apenas en septiembre de 2021, Pasquel lanzó una crítica a las autoridades culturales de nuestro país por no considerar a la llamada ‘última diva del cine de oro mexicano’ para rendirle un homenaje por todo lo alto en el emblemático recinto de la Ciudad de México.

Sylvia impulsó la iniciativa de homenajear a su madre (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Yo pienso que la cultura está un poco olvidada en este país. La gente que maneja la Secretaría de Cultura no se fija en esas cosas, no se preocupa por eso, cuando realmente hay logros dignos de aplaudir y merecen que la gente joven los conozca”, dijo la veterana histrionisa para TVyNovelas.

“No todo es futbol ni todo es política, hay muchas otras cosas de las que podemos estar muy orgullosos y no se difunden, es muy triste eso. Se acaban de cumplir los 60 años de haberle entregado La Palma de Oro a la única película mexicana en el Festival de Cannes, Viridiana (de Luis Buñuel), y por eso a mi madre le hicieron in homenaje en España, pero no en su propio país, así están las cosas”, añadió la madre de Stephanie Salas.

“Pasa que Bellas Artes está cerrado a muchas cosas, no hay una apertura. El palacio es para conmemorar a todas las artes, debe ser abierto para todos los artistas que han tenido una trascendencia y han dejado un legado a este país. No es posible que se le abra las puertas a un cantante y a otro no, por ejemplo”, criticó entonces la primera actriz.

En septiembre, Pasquel criticó a las autoridades culturales por no tomar en cuenta a Pinal (Foto: Instagram @sylviapasqueloficial)

Tras la noticia de Pasquel, la Secretaría de Cultura dio a conocer el programa de actividades que se llevará a cabo el próximo mes de agosto en distintos espacios.

La Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la Cineteca Nacional y la señora Sylvia Pasquel se reunieron para reconocer a la primera actriz Silvia Pinal, quien inició su carrera artística en la Escuela de Actuación de Bellas Artes, teniendo como maestros a Carlos Pellicer, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia.

Inmortalizada por Diego Rivera en un retrato de cuerpo entero, realizado en 1956, la actriz y productora Silvia Pinal recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el próximo 29 de agosto en la Sala Principal a las 19:00 horas, por su trayectoria nacional e internacional en cine, teatro y televisión.

Viridiana, cinta de Luis Buñuel, de 1961 ha sido la única película mexicana en ganar la importante Palma de oro (Foto: Archivo)

Entre las actividades programadas por la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Cineteca Nacional, está la participación de destacados críticos de cine que realizarán un conversatorio en torno a la presencia y aportaciones de la señora Pinal en la Época de Oro del Cine Mexicano.

Su brillante actuación en cintas de proyección internacional, bajo la dirección de Luis Buñuel, será ampliamente recordada. En el caso de la trilogía, Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto, filmes que exhibirá la Cineteca Nacional en un ciclo integrado los días 28, 30 y 31 de agosto de 2022 como homenaje a la gran diva del cine nacional.

Silvia debutó en el cine a los 17 años de edad. Foto: Cuartoscuro

De la serie de televisión Los que hicieron nuestro cine, de Alejandro Pelayo, se presentarán pasajes y entrevistas con la primera actriz, en las que se rememorará su trabajo en Viridiana.

Asimismo, serán recreadas algunas de las principales obras musicales que la llevaron a la fama como productora, estrella y pionera del teatro de dicho género.

