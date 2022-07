Andrés García reveló que mantuvo una enemistad con Enrique Guzmán: “Yo no le agradaba”

Andrés García reveló que Enrique Guzmán le caía mal por "falso" y "hostil" (Fotos: captura de pantalla YouTube//Cuartoscuro)

Andrés García se ha caracterizado por ser uno de los actores sin pelos en la lengua cuando se trata de su vida personal, por lo que al ser cuestionado acerca de su supuesta amistad con Enrique Guzmán, él no dudó en remarcar la negativa percepción que el actor tiene del intérprete de Payasito.

En su canal de YouTube, Andrés García hace un año dijo entre risas que “gracias Dios” no mantenía una amistad con Enrique Guzmán y dejó con la duda en sus seguidores del porqué su expresión al mencionar al cantante.

Es por ello que en su más reciente video, al recibir la pregunta “¿por qué niegas tu amistad con Enrique Guzmán?”, el protagonista de Pedro Navaja no dudó en revelar por qué no mantiene ningún lazo con el padre de Alejandra Guzmán y desea mantenerse distante de él.

El actor aseguró que nunca entendió a qué se debía la actitud del cantante con él (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Según comenzó su relato, todo se remonta a que en su juventud, Andrés sentía que Enrique sólo daba la impresión de que todos le caían bien, pero no era así y se comportaba de forma hipócrita con las personas que lo rodeaban, incluido él.

“No es que niegue la amistad. Yo no era actor cuando Enrique era ya un cantante joven famoso, creo que tenía un grupo que se llamaba los Teen Tops, y yo en realidad miraba a Enrique Guzmán como artista que trataba de agradar a todo el mundo, parecía ser que, en el fondo, yo no le agradaba”

Continuó asegurando que él en ningún momento sintió envidia por la fama o el talento de Guzmán y tampoco sabe si el cantante sentía algo así por él, pero lo que sería verdad es que una vez que se convirtieron en vecinos, la convivencia se volvió difícil.

Supuestamente, Enrique Guzmán siempre habría sido "pesado" con Andrés y la relación empeoró cuando fueron vecinos (Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla)

“Yo no le tenía celos, a lo mejor él a mí sí, no lo sé. Yo creo que el destino quiso que yo me fuera a vivir a dos cuadras de la barranca donde vivía él y entonces la actitud de él era hostil”, recordó el protagonista de Tú o nadie.

Según mencionó, ambos saben de la aversión que sentían el uno por el otro, pero todo habría quedado hasta ahí, pues el intérprete Tu cabeza en mi hombro nunca habría querido enfrentarse a golpes con el histrión cuando eran vecinos.

“Nunca se atrevió a aventarse un tiro de chingadaz*s conmigo, pero yo me daba cuenta, como que estaba muy cerca, estábamos a una cuadra una casa de la otra, en una barranca allá en (la colonia) San Bernabé”, agregó el dominicano.

Andrés negó que el comportamiento de Enrique se debiera a Silvia Pinal, pues nunca se habría relacionado con ella (Foto: Facebook/Silvia Pinal)

Finalizó su relato haciendo hincapié en que a él no le gusta ser “falso” con las personas y por eso le incomodaba estar junto al cantante, pero no llegó a ser grosero con él.

“Como yo me daba cuenta que a él le costaba trabajo, se forzaba a ser amable y en poner buena cara y a mí no me gusta ser falso, ¿para qué me pones buena cara? Ching* tu madre tú, ching* mi madre yo y vámonos’. Siempre fue correcto, pero pesado conmigo”

Ya que el usuario que le hizo la pregunta también cuestionó si su enemistad se debió a algún tipo de romance que pudo haber tenido con Silvia Pinal, entonces pareja de Enrique, García aseguró que no, pues nunca se habría relacionado amorosamente con la Diva del cine.

