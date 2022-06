Enrique Guzmán reveló que no quiere volver a trabajar con Silvia Pinal

Enrique Guzmán aseguró que no quiere volver a trabajar con Silvia Pinal (Fotos: Cuartoscuro)

Pese a que Enrique Guzmán y Silvia Pinal llegaron a ser una de las parejas más famosas del espectáculo mexicano, el cantante aseguró que no pretende volver a trabajar con su exesposa.

Este 2 de junio Enrique Guzmán visitó el foro del programa Hoy, donde tocó algunas de las polémicas que han rodeado a él y su familia en los últimos meses, como es el caso del regreso de Silvia Pinal al teatro.

Al ser cuestionado por las presentadoras si quiere volver a participar en algún proyecto con La Diva del cine mexicano, respondió contundente:

“Yo no tengo inconveniente, lo que pasa es que yo, lo de Silvia y Enrique juntos no se puede hacer, igual que el de Alberto Vázquez y Enrique Guzmán”

Silvia Pinal y Enrique Guzmán llegaron a presentarse juntos por cuatro años en el programa "Silvia y Enrique" (Captura: biografía en YT)

El intérprete de Payasito no quiso profundizar en las razones del porqué no quiere trabajar con su exesposa.

Guzmán y Pinal fueron los protagonistas de un gran proyecto que los llevó a ser la pareja del momento en televisión, su programa de humor y musical Silvia y Enrique, el cual duró cuatro años. Poco después, fruto de su amor, tuvieron a Alejandra, luego a Luis Enrique.

El matrimonio duró nueve años, de los cuales los últimos fueron tomentosos para Silvia. Ella reveló que el cantante la agredió física y psicológicamente debido a que era celoso.

Por otro lado, al hablar acerca de las posibilidades de lanzar su bioserie como lo están haciendo otros artistas, comentó que no está interesado, pues por el momento está concentrado en otros proyectos.

“Eso no lo vamos a hacer por ahora, a mí me da mucha huev*... seguramente ahora que me retire, cuando deje de pisar los escenarios, a lo mejor a alguien se le ocurre, pero prisa no llevo ninguna”, sentenció.

Luis Enrique aseguró que la relación entre sus padres es muy buena y respetuosa (Foto: Facebook/Silvia Pinal)

El protagonista de Acompáñame también se negó a dar detalles acerca del proceso que atraviesa con su nieta Frida Sofía, pese a que ella dio a conocer que estarían atravesando una nueva etapa. Sólo hizo hincapié en que se siente tranquilo en medio de la adversidad.

Enrique Guzmán dejó en claro que ya no quiere volver a dar declaraciones acerca de la modelo pues “las cosas familiares se manejan en familia, a flote no va a salir nada, no te preocupes, siempre he estado tranquilo (en cuanto a problemas legales” respondió en el programa Hoy.

Y es que el 31 de mayo la hija de Alejandra Guzmán habría hablado con Gustavo Adolfo Infante, quien dio a conocer en De Primera Mano que la denuncia estaría completa, pero que la Fiscalía no está procediendo en contra de su abuelo.

Frida le habría enviado por mensaje que ya había hecho todo lo posible en su caso y ahora sólo quedaría que las autoridades actuaran.

Frida habría dicho que no está dispuesta a regresar a México por el momento (Foto: Instagram/@ifridag)

“La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede”, leyó el conductor.

Asimismo, según informó el presentador, el representante legal de la modelo, Xavier Olea, lo único que queda pendiente son las pruebas periciales, para las que Frida Sofía debe estar presente. Sin embargo, Frida le habría dicho a Infante que por el momento no ve posible regresar a México, pues sería un evento muy mediático que ella no quiere enfrentar.

En cuanto a la demanda que Enrique Guzmán había hecho contra su nieta, él informó que no continuaría y no dio las razones de su decisión. No obstante, Gustavo Adolfo aseguró que habría sido porque el cantante no tenía los recursos para hacerlo.

