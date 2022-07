Amanda Miguel pidió no tenerle lástima por el deceso de Diego Verdaguer: “Siento a mi esposo todo el tiempo”

Amanda Miguel anunció la gira Siempre te amaré, que realiza con su hija Ana Victoria en honor a su difunto esposo (Foto: Instagram/yoamandamiguel)

Se cumplen exactamente 6 meses del lamentable deceso del reconocido intérprete argentino Diego Verdaguer el 27 de enero de 2022 a causa del COVID-19. Ahora su viuda y también cantante, Amanda Miguel, reapareció públicamente después de una larga pausa fuera de la escena pública para dar a conocer su regreso a los escenarios junto a su hija, Ana Victoria.

En su encuentro con la prensa retomado por la Revista People, la afamada cantautora nacida en Gaiman, Argentina, habló sobre cómo se ha adaptado al fallecimiento de su esposo, a quien en más de una ocasión lo ha llamado “el amor de mi vida”. La pianista reconoció que aunque su ausencia es física siente la presencia de su pareja en su hogar.

La también empresaria de 66 años explicó que: “Siento su energía, acompañamiento, protección. Si quiero también le puedo consultar, le consulto ‘¿qué te parece esto o aquello’. Siempre me dice: ‘Te pido, por favor, que no estés triste, no llores. Tienes que estar fuerte, tienes que estar contenta; todo va a salir bien’. Y siempre nos tuvo mucha fe”, relató a la prensa.

Foto: Instagram / @yoamandamiguel

La intérprete estuvo casada por casi 50 años con Diego Verdaguer, por ello recalcó que su ausencia es complicada de sobrellevar: “Nos falta su presencia física. Lo extraño muchísimo. Ya no lo tengo para abrazarlo, besarlo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo. Me ha dejado enseñanzas porque él ha sido mi maestro”, evocó entre lágrimas.

Para finalizar su intervención la cantautora de grandes éxitos como Él me mintió, Así no te amará jamás, Mi buen corazón, Castillo y Hagamos un trato que gran parte de su carrera la ha realizado en México confesó que no es usual que muestre sus sentimientos delante del público.

“No queremos que nos vean tristes. Lloro, pero lloro solita y no quiero que nadie me tenga lástima. La vida es esto y estamos, mañana no sabemos”, dijo en las declaraciones retomadas por People.

En más de una ocasión Amanda Miguel ha compartido algunas imágenes de su vida junto al intérprete de Volveré, quien perdió la vida el 27 de enero de 2022 en un nosocomio de Los Ángeles, California. La última vez que la cantante argentina se pronunció en redes sociales con relación a Diego Verdaguer fue el pasado 26 de abril, día en el que hubiera cumplido 71 años de edad.

En esa ocasión, Amanda Antonia Miguel Samso compartió en su perfil de Instagram un material audiovisual para promocionar su último dueto juntos de nombre Fuiste Tú, tema original de Ricardo Arjona: “Me siento emociona, triste porque no lo tengo y donde se encuentre, que le llegue mi amor”, colocó en la descripción del video.

En un segundo video, la argentina escribió una estrofa interpretada por Verdaguer: “Verte llegar fue luz, pero verte partir fue un blues”, añadió en la publicación.

La intérprete argentina lanzó el último dueto que grabó junto a su esposo, "Fuiste tú".

El día del cumpleaños del icónico intérprete su pareja y sus hijas llenaron sus perfiles de redes sociales con diversos recuerdos audiovisuales de Diego Verdaguer, asimismo, diversos usuarios se hicieron presentes en las barras de comentarios para mandarles fortaleza a la familia.

“Esta es una carta para ti, Diego: Hoy en tu cumpleaños, hacemos realidad uno más de tus sueños, lanzar esta maravillosa versión de Fuiste tú, no existe mejor manera de celebrar este día que con nuestro último dueto. Te amo infinitamente, Diego Verdaguer. ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, redactó Amanda Miguel con motivo en una publicación que reunió poco más de 100 mil “me gustas” y una ola de reacciones.

