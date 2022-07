Rebecca Jones confesó su atracción por hombres más jóvenes: “La edad es un número”

Rebecca Jones confesó su gusto de salir con hombres menores que ella (Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

Rebecca Jones Fuentes Berain, mejor conocida como Rebecca Jones reapareció ante la escena pública luego de los rumores que apuntaron otra vez tenía cáncer de ovario -enfermedad que superó en 2018 y cuyas especulaciones recientemente desmintió la propia actriz-, para hablar sobre su estado de salud y cómo se encuentra en el amor.

Fue en una entrevista para el matutino de Televisa, Hoy, donde la también productora que estuvo casada durante 25 años con el histrión, Alejandro Camacho habló de una nueva etapa en su vida donde busca relacionarse afectivamente con hombres menores que ella.

“Ya ni me preguntes porque he hecho cosas muy locas, creo que la edad es un número y yo creo que mientras hagas parejas, poco importa la edad”, subrayó la histrionisa de 65 años.

La primera actriz de 65 años dijo que su "fuente de la juventud" es salir con hombres menores que ella (Foto Instagram: @la_rebeccajones)

La actriz que protagonizó el exitoso melodrama Cuna de Lobos en 1986, luego de las múltiples crisis de la salud que ha enfrentado, ha tratado de cambiar su rutina y comentó que se encuentra en un momento inmejorable de su vitalidad y en su sexualidad.

“Yo me siento de 20 años, pero por supuesto que no es la realidad, así que las conversaciones se vuelven otras, tienes que acostumbrarte, pero cuando sales con alguien más joven es más difícil salir con alguien de tu misma edad, eso si lo puedo asegurar”, remarcó entre risas la intérprete que debutó en la televisión en 1982 en el exitoso melodrama El amor nunca muere.

Para finalizar la entrevista, fue cuestionada: “¿El secreto de tu juventud es el colágeno?”, a lo que la actriz respondió: “Pero claro, un poquito nada más”, dijo la también modelo mexicana nacida en la Ciudad de México.

La actriz estuvo invitada en el 2021 en Netas Divinas (Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

A lo largo de este 2022, la primera actriz mexicana ha dejado algunos consejos a sus seguidoras de cómo mantenerse joven aún con algunos años detrás. Fue a finales del año pasado cuando Rebecca Jones -quien ha protagonizado algunos melodramas como Para volver a amar, La vida en el espejo, Imperio de cristal y Dos vidas- fue la invitada estelar del penúltimo programa del año de Netas Divinas en el 2021.

En esa ocasión, la intérprete mexicana tuvo la oportunidad de charlar con Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún sobre las razones que la han orillado a alejarse de los arreglos estéticos para mantenerse joven.

“A mí me acabaron el colágeno (las quimioterapias). Yo ya no me quise poner inyectables, yo sí soy más de 60 (años) y mucho más. Hace tiempo que no me pongo inyectables, y no porque no crea en ellos, porque creo que sí, precisamente después de esa edad (…) si no tienes cuidado, tu cara comienza a tomar una forma rara”, evocó la actriz en el episodio de esta semana de Netas Divinas.

En diversas ocasiones ha salido a desmentir rumores sobre una recaída de salud (IG: la_rebeccajones)

La primera actriz mexicana de 65 años confesó que la pasión para mantenerse vigorosa es el face yoga o yoga facial (ejercicios fen el rostro) para amortiguar las marcas de la edad en la piel.

Además, no pudo ocultar su temor por las personas que se inducen a diferentes cirugías o tratamientos, pues ha notado cómo hacen procedimientos estéticos, por ejemplo el fat transfer, en los pómulos y el cual, en la mayoría de las ocasiones tienen un efecto visual no muy agradable en el rostro, como que los ojos se ven muy pequeños.

Por otro lado, actualmente la célebre histrionisa mexicana se encuentra preparando para regresar a la pantalla chica de la mano de José Alberto El Güero Castro en una nueva telenovela de la cual todavía se desconoce el nombre y los demás integrantes del elenco, así lo confirmó en unas pasadas declaraciones para el Programa Hoy a finales de junio.

