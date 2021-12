Rebecca Jones reveló por qué ya no recurre a los tratamientos estéticos

Rebecca Jones confesó cuál es el tratamiento estético con el que logra tener una piel sana sin tener que recurrir a sustancias inyectadas (Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

Rebecca Jones ha sido una de las pocas actrices que abiertamente ha aceptado que se somete a procedimientos estéticos para que su piel luzca más joven. No obstante, después de tener que atravesar el cáncer de ovario, no está dispuesta a continuar buscando tratamientos de belleza que impliquen químicos o cirugías, pues ha encontrado alternativas.

Ya que Rebecca Jones se ha mostrado dispuesta a hablar en redes sociales sobre la forma en que cuida su piel del tiempo, e inclusive ha confirmado que por un tiempo utilizó botox, fue invitada al programa Netas Divinas, en donde reveló que, después de haber vencido al cáncer, encontró un método con el cual mantiene su piel sana y sin tener que inyectarse alguna sustancia o someterse a tratamientos más invasivos, pues hace yoga.

“A mí me acabaron el colágeno (las quimioterapias). Yo ya no me quise poner inyectables, yo sí soy más de 60 (años) y mucho más. Hace tiempo que no me pongo inyectables, y no porque no crea en ellos, porque creo que sí, precisamente después de esa edad (…) si no tienes cuidado, tu cara comienza a tomar una forma rara”, comentó la actriz en el episodio de esta semana de Netas Divinas.

Rebecca confesó que después de salir del cáncer, ya no utiliza más inyectables, pues ha encontrado mejores métodos (Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

Ya que no quiere utilizar más sustancias para su estética, pese a que perdió colágeno, confesó que su pasión actual es el face yoga o yoga facial ejercicios faciales que en los últimos años han obtenido popularidad gracias a su difusión en redes sociales.

Según comentó la experta invitada al programa, este tipo de ejercicios lo que hace es estimular los músculos de la cara, lo que resulta en un evidente cambio en las líneas que el tiempo va haciendo en la piel, pues las llega a aplanar e, incluso, puede llegar a cambiar la estructura de la cara, dependiendo de la regularidad con las que se hagan.

Precisamente, Rebecca confesó que ha notado cómo su cara ha cambiado gracias a este tipo de yoga y que las líneas de expresión alrededor de la boca han ido haciéndose cada vez menos evidentes, es por ello que ahora recomienda en redes sociales a sus seguidores que hagan este tipo de ejercicios.

Entre los cambios que no le gusta a Jones ver en las caras de aquellos que se someten a diferentes cirugías o tratamientos, comentó que ha notado cómo a algunas personas que se hacen procedimientos estéticos como el fat transfer en los pómulos en la mayoría de las ocasiones tienen un efecto visual no muy agradable, como lo es que los ojos se vean muy pequeños.

A través de videos en Instagram, la actriz ha compartido cómo son sus rutinas para mantener una piel y músculos faciales sanos (Foto: Instagram/@la_rebeccajones)

Sin embargo, la experta explicó que la forma en cómo resulten los diferentes tratamientos muchas veces no depende del cirujano o del mismo procedimiento, sino de la forma en que cada persona y su organismo sea capaz de absorber ya sea las sustancias o la grasa transferida.

Hace casi 10 años atrás Rebecca Jones se vio envuelta en un rumor debido a que la revista TV Notas aseguró que habría utilizado tal cantidad de botox al grado que fue rechazada como protagonista de una novela de Nicandro Díaz debido a que no podía realizar las expresiones correctas para el personaje, pero ella misma desmintió esta información, aunque confirmó que utilizaba botox.

Según reveló en ese entonces, participó en un largo casting para poder convertirse en la estelar de Amores Verdaderos, y competía por el papel contra Erika Buenfil. Jones reveló que Díaz optó por elegir a la protagonista de Marisol porque en ella encontró lo que buscaba, sin embargo, el rumor perduró por un tiempo.

