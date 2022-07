Lolita Cortés narró su experiencia como directora de La Academia: “Qué estúpida fui”

Lolita Cortés se desempeñó como directora de la generación 2007 del programa (Foto: Instagram/ @laacademiatv)

Lolita Cortés forma parte de La academia desde hace 20 años, cuando integró el panel de críticos del entonces naciente programa musical de TV Azteca que actualmente presenta una edición de aniversario.

Con su contundente personalidad y sus críticas a veces muy directas y hasta impositivas, Lolita se ha ido consolidando como “la juez de hierro” del programa que busca proyectar a nuevos talentos del canto en México.

Pero la actriz de teatro musical no siempre ha ocupado un lugar al lado de Arturo López Gavito, y más recientemente de Horacio Villalobos, pues en alguna ocasión tomó el rol de directora de La Academia donde un grupo de jóvenes se prepara impresionar en el escenario cada domingo.

Lolita ha participado en la emisión desde 2002 (Foto: Cuartoscuro)

Sobre esa faceta que la sacó por una temporada del panel de críticos, la misma Lolita contó anécdotas para el canal de YouTube de la emisión: “En La academia 2007 se acerca la productora y me propone estar dentro de la generación, y le digo un rotundo no, y me dice: ‘No te quiero de crítica, te quiero de directora”, recordó.

“Era mi sueño hecho realidad. Por fin yo iba a poder crear los conciertos… ¡Qué estúpida fui, claro que no! Eres la directora, no la productora, mensa”, agregó la cantante.

Luego, dijo que esa generación “fue tan difícil porque yo siempre quise un concierto como el que deseaba como crítica; yo no quería ser la actriz que fungía como directora, quería ser la directora. Era una locura”, recordó la también ex conductora de El rival más débil.

“Recuerdo perfectamente que fui una patada en la cola para todos mis productores, por supuesto que lo sé, porque yo cambiaba las canciones: ‘Esta canción es una porquería, no le funciona a ninguno de mis alumnos’ y contestaban ‘Se tiene que cantar’. Era cada semana, les hice la vida imposible, pero teníamos conciertos maravillosos”, rememoró.

Actualmente Yahir es el conductor del programa emblema de TV Azteca (Foto: Instagram/@yahirmusic/@soylolacortes)

Sin embargo, la también actriz de televisión lamentó el hecho de que aquel grupo de alumnos no contó con un recibimiento masivo entre el público: “No lo entiendo, porque era maravillosa. ¡No saben qué padre generación fue!”.

Pese a que Lolita consideró ya no volver a participar en el proyecto, fue en la final de aquella generación de 2007 cuando la producción “la amarró” para seguir participando:

“Recuerdo haber subido al escenario porque el señor Gavito me tenía un regalo. Recuerdo que lo tomé de la mano, del brazo, y se abre una caja enorme y veía que brillaba: la llave de la siguiente generación. Yo ya había gritado al cielo que no quería regresar y me agarraron en vivo para la siguiente generación”.

“Estuvo bien, conocí artistas maravillosos. Me encanta La academia, creo en el proyecto, me encantan estos artistas, pero creo que habiendo entrado con gusto como entré a la séptima, habría sido diferente; ya no quería ir, a la octava generación iba a la fuerza, no me gustó ni siquiera cómo llegué, me engatusaron. Al principio pensé que estaban haciéndome una broma”, confesó.

Recientemente la reconocida actriz de musicales sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video muy especial que retomó de Tik Tok. El material audiovisual pertenece a una emisión Hoy mismo -matutino que llegó a la pantalla chica durante la década de los 70 bajo la conducción de Lourdes Guerrero y Guillermo Ochoa- donde acudió como invitada cuando tan solo tenía 11 años.

Desde ese entonces, Dolores Cortés ya se encontraba dando sus primeros pasos en el medio artístico nacional. El material audiovisual que recientemente publicó en su perfil llamó la atención no solo porque mostró cómo lucía cuando era una niña, también porque durante su breve estancia en el programa de Televisa sorprendió a propios y extraños con su interpretación de Florecer de Francisco Curiel.

