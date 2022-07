Flores, reconocimiento y discursos: así convencieron a Rubí de quedarse en La Academia

Rubí amenazó con irse del proyecto, pero momentos después de iniciado el programa, jueces, público y el director la convencieron de lo contrario (Foto: Instagram / @laacademiatv)

Rubí, alumna de La Academia 20 años, se reunió con todos sus amigos dentro de la casa de preparación e inició con una despedida espontánea, pues aseguró que debido al estrés y el cansancio de los últimos días, decidió salir del programa.

En este sentido, informó que el concierto número 13, del domingo 24 de julio de 2022, sería el último que haría, y su objetivo era disfrutarlo como ningún otro, dar todo de sí e inmediatamente anunciar su retiro, lo que hubiera significado el segundo de la generación.

“Lo voy a intentar, lo voy a disfrutar. Estoy tranquila. No tengo nada más aquí, pero me esperan muchas cosas allá afuera”, insistió a los demás alumnos, de acuerdo con la transmisión en vivo las 24 horas del día en el perfil oficial de TikTok.

Sin embargo, luego de la interpretación del tema “La Noche” de la cantante mexicana de Kenia Os, inició el plan de la producción para convencerla de quedarse dentro del proyecto hasta donde la gente ya no vote más por ella.

Rubí Ibarra decidió que no se irá de La Academia

La estrategia arrancó desde la opinión de los críticos, quienes a pesar de no tener buenas opiniones de su desempeño en el medio de la pista, la impulsaron a seguir adelante. Ana Bárbara se levantó de su lugar para darle un fuerte abrazo a Rubí, e inmediatamente le dedicó unas palabras de aliento, de cariño.

“Yo te veo y digo que no es fácil lo que haces. Eres muy valiente y me da orgullo como mamá verte echándote todos los kilos, todas las ganas y demostrarnos a muchos lo que es la entereza, la fuerza, lo que es caerse y levantarse cada día aquí en La Academia. Es todo lo que te voy a decir”.

Le siguió el actor y conductor Horacio Villalobos , quien comparó el caso de la naciente intérprete con episodios durísimos que atravesó a lo largo de su carrera, especialmente durante los inicios de la misma, donde tuvo la sensación de querer dejarlo todo.

Por ello, le pidió que se quede, pues hay mucha gente que la quiere y que cree en ella, “mucho más de lo que tú crees en ti misma”. Y el crítico agregó: “has hecho amigos, la gente te quiere. Parecerías frágil, pero no lo eres. No depongas las armas, por favor”.

Rubí Ibarra fue popular durante la celebración de sus XV años al hacer una invitación viral por las redes sociales, pero ahora lucha por convertirse en cantante y La Academia es la gran plataforma que le dio la oportunidad (Foto: Instagram / @iamrubiig)

También intercedió Miriam Montemayor, quien ganó la primera generación de La Academia, pero ahora se desempeña como la madrina de honor del grupo. Muy a su manera, luego de un abrazo y todavía entre lágrimas, le pidió que no se rinda y utilice sus alas para volar, o su dolor para sacar la fuerza suficiente que le haga callar a sus críticos con talento.

Aunque su director, Alexander Hacha, también tomó la palabra, lo hizo para advertir que si decide quedarse, es porque tendrá la fuerza para enfrentar no solo las cosas buenas, los aplausos y los festejos, también las críticas, y todos los momentos de sacrificio y dolor que tiene la carrera del artista.

Dijo, además, que en este momento ya conquistó el corazón de millones de personan que la tienen ahí por medio de votación, y finalmente, comentó, son las personas del público quienes “nos dan de comer, nos dan una carrera”.

Rubí Ibarra fue popular durante la celebración de sus XV años al hacer una invitación viral por las redes sociales, pero ahora lucha por convertirse en cantante y La Academia es la gran plataforma que le dio la oportunidad (Foto: Instagram / @iamrubiig)

El último en aparecer en escena fue Ricardo Cazares, conductor de espectáculos, quien llegó con un ramo de rosas y un disco para conmemorar su esfuerzo. Además, dio un emotivo comentario donde le aseguró que, gracias a su duro trabajo y valores que reflejan el espíritu de La Academia, muchas personas se sintieron inspiradas y formaron un club de fans: los Rubilibers.

“Nos estás dando el ejemplo a todos los que nos han dicho que no, que no somos lo suficientemente buenos, pero que no estamos dispuestos a renunciar. Hay mucha gente que está contigo allá afuera y no te puedes ir”, concluyó.

Finalmente, Rubí aseguró que deseaba permanecer en el proyecto. “Ya lo pensé mejor, me voy a quedar”, dijo momentos antes de que Yahir anunciara la expulsión de Fernanda, una de las favoritas para llegar a la final.

