Esto opinó Kenia Os de que Rubí interprete su canción en La Academia

Kenia Os aconsejó a Rubí Ibarra para su próxima presetación (Foto: Getty Images / Instagram @iamrubiig)

A través de un directo en Instagram, la cantante e influencer Kenia Os, expresó su opinión acerca de que Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México que ahora está participando en el programa La Academia e interpretará su canción La noche.

“Me encanta que va a cantar La noche, me encanta que sea tan Kenini, tan fan, me encanta eso”, mencionó.

La mazatleca comentó que esas acciones la ayudarán, pues es bueno que consideren su música para proyectos y además expresó que a ella le ha costado más estar donde está, a comparación de otros artistas.

“Eso ayuda muchísimo a mi música, que otras personas consideren mi música para un proyecto, es algo muy fuerte. Yo siempre se los he dicho y ahorita que andamos sensibles vamos a tocar temas sensibles. A mí me ha costado yo creo que el doble o el triple que muschísimos artistas, por el hecho de venir de hacer medios digitales no toman mucho en cuenta mi carrera, mi música”.

Kenia Os agradeció ser tomada en cuenta en otros proyectos, ya que siente que le ha costado que la tomen en serio (Foto: Getty Images)

Por su parte, Rubí Ibarra ha mostrado ser fanática de Kenia Os y cuando el director de La Academia, Alexander Acha, le mostró la canción que iba a cantar en la semana, la joven denotó mucha emoción e ilusión al respecto.

En los videos filtrados del programa, se puede ver a Rubí saltando de alegría porque le asignaron esa canción. En otro clip una compañera le preguntó que si le gustaba Kenia, a lo que respondió: “Si wey, me encanta toda su música”.

Asimismo, el canal oficial de YouTube de La Academia compartió un poco de la preparación de Rubí antes de que llegue su momento de presentar La Noche ante el público.

Rubí Ibarra interpretará La Noche de Kenia Os en La Academia (Foto: Instagram @iamrubiig)

Seguramente la joven participante se emocionará más al saber que una de sus ídolas expresó su alegría al saber que ella cantaría una de las canciones de su nuevo álbum, ya que no la ha pasado muy bien dentro del programa debido a las críticas.

De igual forma, Kenia Os le dio algunos consejos para poder llevar bien la presentación. “Que respire bien porque son cuatro coros en La noche y en la parte donde sube está difícil. Me ha pasado, yo por eso siempre pongo La noche como número dos (...) Que no te ganen los nervios”, agregó.

En una de las emisiones más recientes de La Academia, la quinceañera más famosa de México rompió en llanto debido a que le han estado afectando mucho los comentarios de los críticos, e inclusó dijo que eran “fuera de lugar”.

Rubí Ibarra dijo que ya no aguantaba las críticas de los jueces de la Academia (Foto: Instagram @iamrubiig)

Durante la transmisión 24/7 del reality, ella comentó que ya no podía y que nunca se había sentido así, mientras que sus amigos intentaron animarla, sin embargo, externó que se sentía inconforme con esas actitudes.

“Yo la neta ya no puedo, nunca me había sentido así en mi vida. Una cosa es que te digan una crítica de canto, y otra cosa es que te digan que eres una perdedora y que México vota por los perdedores, ¿eso en qué te beneficia? ¿Qué tiene de constructivo eso? Ya basta, me harté, ya no”.

Y es que en el conicerto del domingo, el juez Horacio Villalobos, se refirió la la chica como una perdedora y también dijo que los mexicanos solían apoyar a perdedores.

