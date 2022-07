Así reaccionó Lolita Cortés ante el inesperado beso de Andrés y Cesia en “La Academia”

Los académicos libraron la expulsión gracias a su presentación. (Fotos Instagram: @lacademiatv)

La competencia entre los alumnos de La Academia aumenta conforme cada programa, por esa razón las presentaciones tienen que ser cada vez más profesionales y originales. Un ejemplo de esto ocurrió cuando Andrés y Cesia derrocharon miel sobre el escenario al cerrar su número con un apasionado beso. No obstante, las miradas se centraron en Lolita Cortés, quien anteriormente había desatado rumores sobre una supuesta atracción física hacia el sonorense.

Todo ocurrió durante el concierto que se transmitió el pasado sábado 23 de julio. Los académicos incendiaron el foro de TV Azteca con Recuérdame, tema que Natalia Jiménez lanzó en 2009 como parte de Sin frenos. Su interpretación fue considerada como una de las mejores de la noche y su inesperado beso del final dejó boquiabiertos a más de uno.

Entre aplausos recibieron las críticas de Lolita Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito, quienes en general concordaron con la opinión del público. Sin embargo, las declaraciones más esperadas llegaron por parte de la Juez de Hierro, quien desde que halagó a Andrés por una de sus presentaciones ha estado envuelta en la polémica.

La verdad es que me encantó de principio a fin. Creo que los dos entendieron perfectamente bien lo que es un dueto, no es uno más que el otro, es realmente volverse uno los dos, eso fue maravilloso y es lo que se vio.

Aunque parecía que no hablaría sobre el beso, lo hizo y no solo aplaudió que ambos se comprometieron con el espectáculo al acceder a cerrar su número con un contacto de esa magnitud, también porque por primera vez notó un avance en el final del número musical, ya que ambos continuaron con la interpretación por unos segundos más después de que terminó la canción.

“Lo que más me gustó, independientemente de cuánto sabemos la voz que tienen, que es impresionante de parte de los dos [...] el final, que no tengo por qué meterme ahí. Han tenido la mala costumbre de que terminan la canción y desaparece la interpretación [...] Veo que ustedes dos realmente se compenetran y poco a poco van dejando ir esta interpretación hasta que regresan al escenario. Felicidades, niños”, continuó.

Como era de esperarse, Lolita Cortés no fue la única en pronunciarse al respecto, también lo hizo Ana Bárbara, quien reconoció la calidad de la interpretación.

“A la mitad de la canción me fueron llevando bien rico a su mundo, me asusta pero me gusta, nos quedamos con esa interpretación magna, impresionante, así nos quedamos todos en maravilla, lo cual quiere decir que ellos nos hicieron suyos esta noche y lo aplaudo”, comentó.

Horacio Villalobos hizo lo propio y aplaudió que ambos académicos entendieron el mensaje de la canción y por eso lograron interpretarla correctamente, mientras que Arturo López Gavito quedó insatisfecho con la presentación ya que considera se pudo hacer algo mejor.

“Así debería de ser La Academia, así deberían de ser de ustedes serios a la hora de interpretar y es lo que esperamos en este panel. A nosotros las vidas personales de cada uno de ustedes nos importan menos de lo que ustedes se imaginan, si ustedes de pronto sienten amor y se quieren besar, háganlo [...] me parece que es fácil hacer lo que ustedes hicieron”, dijo.

Qué dijo Andrés sobre Lolita Cortés

Fue durante un live en TikTok donde Andrés habló respecto a los rumores que apuntan la Juez de Hierro siente atracción por él.

La verdad es que sí me pone un poquito nervioso. La verdad es que es una persona lindísima, pero súper intimidante. Sé que es una gran actriz de teatro musical y una gran cantante. Es una persona que yo admiro mucho. Por ahora no sé sus sentimientos hacia mí, yo no sabía que tiene esposo, una disculpa, señor.

