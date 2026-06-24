Petro anuncia empalme con Abelardo de la Espriella, confirma su retirada y plantea “resistencia pacífica” tras la segunda vuelta presidencial

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella iniciaran el proceso de empalme tras la segunda vuelta presidencial en Colombia. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro, confirmó el inicio del proceso de empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella tras la segunda vuelta presidencial, en medio de un escenario político marcado por una estrecha diferencia electoral, la validación del escrutinio oficial y una fuerte carga de tensiones políticas.

En sus mensajes publicados en redes sociales, el mandatario también anunció su retiro del poder, defendió las reformas de su gobierno y planteó la posibilidad de una “resistencia pacífica”, mientras insistió en denuncias sobre injerencia extranjera en el proceso electoral.

Inicio del empalme y transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro oficializó el inicio del proceso de empalme con el nuevo gobierno a través de sus redes sociales, en las que afirmó que comenzará la transición administrativa con el presidente electo Abelardo de la Espriella. En uno de sus mensajes más comentados, el mandatario escribió: “Empieza el empalme y mi retirada, y quizás la resistencia pacífica”, frase que generó múltiples interpretaciones en el escenario político nacional.

PUBLICIDAD

El anuncio se produce luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil diera por concluido el escrutinio de primer nivel, con la participación de cerca de 9.000 jueces de la República y notarios distribuidos en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país.

Según la entidad, el proceso permitió consolidar los resultados con un alto nivel de precisión, alcanzando una coincidencia del 99,997% entre el preconteo y el escrutinio oficial, lo que fue destacado como una garantía de transparencia institucional.

La Registraduría ratificó la transparencia del escrutinio y la coincidencia con el preconteo de votos. - crédito Senado

Resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con el escrutinio final, la segunda vuelta presidencial dejó como ganador a Abelardo de la Espriella con 12.959.542 votos (49,66 %), frente a Iván Cepeda, quien obtuvo 12.708.712 votos (48,70 %), con una diferencia de 250.830 sufragios.

PUBLICIDAD

La participación electoral alcanzó el 63,6% del censo, la más alta desde la Constitución de 1991, según la Registraduría. En el comportamiento regional, Cepeda ganó en 19 departamentos y Bogotá, mientras que De la Espriella se impuso en 14 regiones, especialmente en Antioquia, Santander y el centro del país.

El voto en el exterior fue determinante: De la Espriella obtuvo 389.411 votos (63,78%) en consulados, frente a 212.221 votos (34,75%) de Cepeda, ampliando la ventaja final.

Petro confirma su retiro y defiende la continuidad de sus reformas

En medio del anuncio del empalme, Gustavo Petro reiteró que su salida del poder se dará en el marco institucional, aunque insistió en que su proyecto político continuará más allá del gobierno. En uno de sus mensajes, afirmó: “Yo juré por la paz y no llevo a mi pueblo a la violencia”, subrayando que su transición no implica renunciar a la defensa de sus reformas sociales.

PUBLICIDAD

El mandatario también advirtió sobre la necesidad de proteger los cambios logrados durante su administración. En otro mensaje señaló: “No derogan las reformas sociales que logramos para el pueblo”, en referencia directa a las políticas impulsadas durante su mandato.

La serie de trinos de Petro: denuncias, historia y advertencias políticas

En una extensa serie de publicaciones, el presidente Petro desarrolló una narrativa centrada en la situación política del país, combinando referencias históricas, denuncias de injerencia extranjera y críticas al sistema electoral.

En uno de los trinos más extensos, afirmó: “Miro al pueblo dividido a punto de matarse como hace dos siglos y medio Bolívar contra Santander y en la patria Boba”, utilizando episodios históricos como metáfora del momento político actual.

PUBLICIDAD

También evocó figuras como Simón Bolívar y José Antonio Galán, señalando: “La historia no se repite, hoy ganamos un pueblo libre y digno que no volverá a arrodillarse”, en referencia a lo que considera un proceso de transformación política inconcluso.

El presidente Gustavo Petro se refirió al proceso de transición con el gobierno entrante tras la segunda vuelta presidencial - crédito @petrogustavo/X

Denuncias de injerencia extranjera y cuestionamientos al sistema electoral

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la supuesta injerencia extranjera en el proceso electoral. Petro afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría tenido influencia en el desarrollo del proceso, lo que, según él, comprometería la soberanía nacional.

En sus palabras, señaló: “La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia”, agregando que, a su juicio, la situación debería ser revisada bajo estándares internacionales.

PUBLICIDAD

El mandatario también cuestionó el funcionamiento del sistema electoral digital, al afirmar: “El presidente de los EEUU tiene la atribución legal de recibir el flujo comunicacional de las empresas informáticas”, lo que, según su interpretación, implicaría un riesgo para la independencia de los procesos electorales en América Latina.

Petro denunció a través de un trino la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones colombianas. - crédito @petrogustavo/X

Críticas al nuevo gobierno y defensa del proyecto político

Petro también se refirió al presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien cuestionó directamente. En uno de sus mensajes afirmó que se trata del “abogado adinerado de los victimarios”, en alusión a sus vínculos con sectores económicos y políticos tradicionales.

Asimismo, el mandatario insistió en que su gobierno representa un cambio estructural en la historia del país, señalando que su proyecto político no termina con la transición presidencial, sino que continúa en el plano social y ciudadano.

PUBLICIDAD

En otra de sus declaraciones, afirmó: “Fui elegido por voto popular sin hacer una sola trampa”, defendiendo la legitimidad de su llegada al poder y su trayectoria política.

Reflexión histórica y narrativa política del presidente

A lo largo de sus publicaciones, Petro recurrió a múltiples referencias históricas para contextualizar el momento político. Mencionó la espada de Bolívar como símbolo de la lucha libertadora y afirmó: “La espada no es un objeto, es un espíritu de libertad que no muere”, en alusión a lo que considera la continuidad de los ideales independentistas.

También recordó su paso por el M-19 y el proceso de paz, señalando que su trayectoria política está ligada a la transformación del país por vías democráticas y no armadas, aunque insistió en que la defensa de la soberanía sigue siendo un eje central de su discurso.

PUBLICIDAD

Transición política y escenario de alta polarización en Colombia

Con el inicio del empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, Colombia entra en una nueva etapa institucional marcada por una fuerte polarización política y debates sobre soberanía, legitimidad electoral e injerencia internacional.

Mientras la Registraduría ha certificado la transparencia del proceso con niveles históricos de coincidencia entre preconteo y escrutinio, las declaraciones del presidente saliente han introducido una dimensión política adicional al proceso de transición.

El país enfrenta ahora el reto de garantizar una entrega de poder ordenada, en medio de tensiones discursivas y una opinión pública dividida que seguirá de cerca los próximos movimientos del gobierno entrante y del presidente saliente.

PUBLICIDAD