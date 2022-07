Carlos Speitzer habló sobre la separación entre Shannon de Lima y su hermano Alejandro

Carlos opinó sobre la separación (Fotos: IG @shadelima @carlos_speitzer)

Tras polémica participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, Carlos Speitzer volvió a dar de que hablar, pues dio más detalles sobre la separación de su hermano, Alejandro Speitzer con Shannon Lima.

Y es que, el par de famosos se había vuelto una de las parejas más alabadas a nivel nacional, pero repentinamente el romance habría cesado y de pronto, el actor de Oscuro Deseo publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con otra joven. Dando así a entender que su antiguo amor había concluido.

Ante estos hechos, Carlos rompió el silencio y, durante un encuentro con los medios, fue cuestionado sobre si existieron peleas entre los artistas y eso derivo en una ruptura.

Alejandro Speitzer y Shannon de Lima terminaron su relación (Fotos: Gettyimages)

“No sé, eso tendrías que preguntárselo a él. No creo (que hayan acabado mal), no es un tipo de pleitos, tampoco yo, no nos enseñaron así en casa, simplemente las cosas a veces pues no pasan y esta vez no pasó, pero bien, él contento… pues así como pasa, no sé si no se llevaron bien, simplemente se dieron cuenta que igual y no era por ahí”, sentenció el ahora conductor de Hoy ante las cámaras de Eden Dorantes.

“Bien, linda, agradable, una buena niña. Bien guapa que nos gustan a los Speitzer y esta es bien inteligente (....) siempre le he dicho que tiene muy buenos gustos para escoger mujeres inteligentes”, señaló.

Asimismo, Carlos ahondó en que, por el momento, no ha podido convivir mucho con la nueva pareja de su hermano, pero esperó que en un futuro puedan ser más cercanos.

¿Qué sucedió entre Alejandro Speitzer y Shannon Lima?

Fue apenas en mayo de 2022 cuando comenzó a circular en medios que Alejandro y Shannon habían comenzado un romance lejos de los reflectores, sin embargo, tras varias pistas, por fin decidieron hacer pública su relación a través de unas historias de Instagram en donde se mostraban muy cariñosos.

La imagen fue publicada por la modelo Shannon y únicamente escribió “Mi vida”, acompañado de un emoji de corazón. En la fotografía, ella apareció en un sillón acurrucuada con Speitzer, mientras él cerraba los ojos con ternura y se recargaba en el pecho de su pareja, ella lo abrazaba con parte de sus piernas y su brazo.

Pero el cuento de amor duró muy poco, ya que sólo dos meses después, Alejandro publicó en su cuenta de Instagram una imagen que conmocionó a sus seguidores.

Pues a pesar de que no hay casi nada de información sobre quien lo acompaña, la descripción que contiene un corazón hizo sus millones de fans consideraran a la mujer que sonreía a su lado desde un yate como su nueva pareja sentimental.

Alejandro Speitzer publicó una foto causando gran polémica (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

A pesar de que no hay etiquetas que puedan ayudar a descubrir de quién se trata, el actor recibió rápidamente una enorme cantidad de likes y comentarios donde la referencia a la que puede ser su ahora ex novia, no dejaron de repetirse.

“¿Dónde quedó Shannon de Lima? Ni dos meses de que se animaron a decir que eran novios para que ahora salgan con que ‘Siempre no’, me va a dar mucho coraje”. “Pues como todo mundo está escribiendo aquí y creo que comparto el sentimiento al mil por cierto: ¡Duren!”. “Pues que lo lleve al cielo y las estrellas por todas nosotras, porque sigue con pura niña que parece súper modelo y pues una no tiene gran oportunidad”. “Vaya, no cabe duda que este hombre de verdad tiene algo muy cañón porque solo él se atreve a dejar a Ester Expósito y Shannon de Lima”, escribieron.

