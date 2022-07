Diana Golden defendió a hermano de Mónica Dossetti tras video de agresión: “Entiendo que estés desesperado”

Diana Golden defendió a José Dossetti (Foto: Cuartoscuro)

Diana Golden se ha consolidado como una de las actrices más queridas en México y, tras el video donde aparentemente José Dossetti intentó estrangular a su hermana Mónica Dossetti, la famosa rompió el silencio y defendió al presunto culpable de agredir a la artista diagnosticada con esclerosis múltiple.

Fue durante una entrevista con Ventaneando donde la colombiana no sólo habló a favor de José, sino que narró entender la situación porque en su núcleo familiar ella llegó a atravesar por una situación parecida.

“(Pepe) siempre fue un gran amigo, un gran compañero, yo no tengo que hablar de Dossetti porque siempre fue un lindo amigo, siempre fuimos amigos y con Mónica también”, comenzó a decir Diana Golden.

“Puedo entender -sin justificar- el estrés que hay de cuidar a una persona enferma, porque a mi me pasó con mi papá con Alzheimer, mi madrastra al final lo trataba horrible, puro pleito feo, espantoso, pero ella ya estaba harta y hasta lo intentó matar”.

José Dossetti confesó porqué prefiere ir a prisión después de aparentemente intentar estrangular a su hermana Mónica Dossetti (Fotos: Captura Venga La Alegría, Instagram/@famomexnti)

Asimismo, la actriz de telenovelas como Mi fortuna es amarte, Mujeres engañadas, La Fea Más Bella o Lola Érase una vez coincidió con José Dossetti respecto a que las labores de cuidador son complicadas de llevar a cabo después de un largo periodo de tiempo.

“La gente que cuida a enfermos con este grado de dificultad (...) él lo aceptó, que después de 14 años el cuidar a una persona que está enferma también te desgasta muchísimo y no dudo que tenga una afectación ya de nervios por todo, porque por un lado es un acto de amor grandísimo y por el otro es una responsabilidad impresionante”, añadió.

En este sentido, Golden remarcó que posiblemente el hermano de Mónica padecía de una gran presión y lo instó a buscar ayuda profesional.

“Es muy probable que haya un nivel de estrés que lo haga actuar violentamente y por supuesto que necesita ayuda. Mi querido Pepe, te quiero, te entiendo, no fue la forma, pero entiendo que puedas estar desesperado, busca ayuda por favor y mi Móniquita adorada, siempre te vamos a querer”, remarcó la artista.

La actriz fue diagnosticada con esclerosis múltiple (Foto: Twitter/@CarLon_2020)

¿Qué ha dicho José Dossetti sobre el video filtrado?

En una reciente entrevista para Ventaneando, José Dossetti aseguró que a solo minutos de que ocurrieran los hechos presentados en el viral videoclip, intentó arreglar las cosas con su hermana, pues nunca había sucedido algo similar.

“A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños. No tengo justificación, es indefendible mi actitud en el video. Estoy en terapia, tengo un par de años que me va muy mal. Uno despierta nada más para pagar cuentas”, agregó.

El productor y director que se ha desempeñado en algunos proyectos de televisión como Nueva Vida, Las Amazonas, Mujer de Madera, En Tierras Salvajes, entre otras, dijo haberse arrepentido tanto el mismo día que agredió a su hermana, que estuvo a punto de entregarse a las autoridades.

“El del video soy yo... yo busqué ayuda en el mismo día. Tengo tantas deudas y tan mala economía que aunque sea allá me pagan el psicólogo y me sale gratis, me dan de cenar y cama para dormir”, dijo sobre sus deseos de ingresar a prisión.

