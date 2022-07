Mónica Dossetti defendió a su hermano tras agresión: “No quiero que le hagan nada”

Mónica Dossetti rompió el silencio acerca del video difundido donde su hermano presuntamente la estrangula (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Luego de que el video en que presuntamente se ve al hermano de Mónica Dossetti intentando estrangularla, la actriz rompió el silencio y externó que a pesar de la situación que vivió, no quiere que le suceda algo a su familiar, pues es el único que le queda tras el asesinato de Carlos, su otro hermano.

El pasado lunes 11 de junio comenzó a circular un clip en redes sociales, publicado por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, en el que se observa a una persona, que supuestamente es el productor José Dossetti, estrangulando a una mujer sentada, la cual sería Mónica Dossetti, histrionisa que se retiró del espectáculo hace siete años debido a que sufre de esclerosis múltiple.

Pese a que le cuesta trabajo hablar, la actriz ofreció una entrevista a Venga la Alegría este miércoles 13 de julio, en la conversación explicó que actualmente tiene problemas económicos, por lo que no ha podido ser atendida por un experto. Asimismo, reveló que vive con su mamá y su hermano la cuida desde hace algunos meses.

La histrionisa reveló que tiene problemas económicos, por lo que no ha podido ser atendida (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“No he tenido para el neurólogo. (Tengo esclerosis múltiple desde) hace muchos años, pero no tengo claro, porque me duele un poco hablar. No estoy en Puebla, estoy en Tepoztlán, en casa de mi mamá. Vivo en casa de mi hermano Pepe y enfrente vive Pepe Cabello, entiendo que él publicó el dato en la red (...) el vecino de aquí enfrente”, dijo la actriz de El premio mayor.

Agregó que la situación con su hermano la está haciendo pasar por un muy mal momento, pues la Procuraduría General de la República (PGR) ya inició las investigaciones contra su hermano desde la madrugada de este miércoles y esto le preocupa ya que no quiere que le suceda algo.

“(Estoy) De la chingad*, pero pues es mi hermano, no se vale. Ya perdí uno y este no quiero perderlo. Fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las tres de la mañana, en la madrugada. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”

En el clip, Mónica le dice a su hermano que no quiere morir, mientras él la agrede (Foto: @Twitter @c4jimenez)

Según explicó Flor Rubio, la preocupación de Dossetti viene de que asesinaron a su hermanos Carlos en la puerta de su casa, por ello que mencionara que no quiere perder a José, pues ya tuvo que sufrir la muerte de uno de sus seres queridos.

La histrionisa también mencionó que desconoce el motivo por el que su hermano José haya presuntamente intentado estrangularla, pues a lo largo de su vida han estado juntos y ella siempre lo ha ayudado, “pero pues nadie está bien”, dijo.

José Antonio Iturriaga, amigo de Mónica, compartió en entrevista con Venga la Alegría que desde hace varios años atrás dejó de ver a la actriz, no obstante, desde entonces tiene conocimiento de que los familiares no le daban el medicamento que debía tomar y no la llevaban a sus citas con el médico.

El fiscal Uriel Carmona aseguró que la vivienda en la que reside Mónica Dossetti es "digna" y cuenta con la alimentación y los cuidados correspondientes (Foto: Fiscalía de Morelos)

Agregó que su amiga se preocupa mucho por su hermano, de hecho, ella habría sido quien impulsó su carrera dentro de Televisa, por ello ve remota la posibilidad de que Dossetti proceda legalmente en contra de José.

Según trascendió, la histrionisa no quiso denunciar a su hermano pese a que la Fiscalía del Estado la entrevistó. Aunado a ello, las autoridades reportaron que Mónica viviría en una “hogar digno”, donde es atendida. No obstante, continuaran las investigaciones debido al video que circuló en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: