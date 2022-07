José Dossetti confesó porqué prefiere ir a prisión después de aparentemente intentar estrangular a su hermana Mónica Dossetti (Fotos: Captura Venga La Alegría, Instagram/@famomexnti)

El nombre de Mónica Dossetti ha regresado al mundo del espectáculo mexicano y no por un motivo asociado a la actuación, profesión con la cual obtuvo gran éxitos en la década de los años 90, sino por una gran polémica: su hermano, José Dossetti, aparentemente intentó estrangularla, todo fue grabado y ahora el video ha sido filtrado.

Bajo este escenario, el cineasta ya ha dado mayores detalles sobre el hecho que “lamentó” pues reconoció que sí es el del video escándalo, pero que no se han entendido los motivos por los cuales reaccionó de tal manera, por lo que incluso ya ha pensando en que la prisión, después de todo, no sería tan mala idea o un trágico desenlace para él.

En una reciente entrevista concedida para Ventaneando, José Dossetti aseguró que a solo minutos de que ocurrieran los hechos presentados en el viral videoclip, intentó arreglar las cosas con su hermana, pues nunca había sucedido algo similar: “A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños”, contó.

“No tengo justificación, es indefendible mi actitud en el video. Estoy en terapia, tengo un par de años que me va muy mal. Uno despierta nada más para pagar cuentas”, agregó.

La actriz de Televisa actualmente padece esclerosis múltiple (Foto: Twitter/@CarLon_2020)

El productor y director que se ha desempeñado en algunos proyectos de televisión como Nueva Vida, Las Amazonas, Mujer de Madera, En Tierras Salvajes, entre otras, dijo haberse arrepentido tanto el mismo día que agredió a su hermana, que estuvo a punto de entregarse a las autoridades, reconociendo su participación en el video e incluso dando sus motivos por los cuales pisar prisión no es una idea muy descabellada, pues según él, los argumentos por los que realizó todo son los mismos que le hacen ver la cárcel como un lugar mejor a su vida actual.

“El del video soy yo... yo busqué ayuda en el mismo día. Tengo tantas deudas y tan mala economía que aunque sea allá me pagan el psicólogo y me sale gratis, me dan de cenar y cama para dormir”, dijo sobre sus deseos de ingresar a prisión.

Pepe Cabello hace unos días rompió el silencio y confesó que él difundió el momento por protección a la ex actriz de telenovelas. Fue durante una entrevista para Venga la Alegría, donde el vecino de los artistas, destacó que tomó la decisión de compartir las imágenes debido a que se percató que algo raro estaba sucediendo.

La actriz contará con seguridad del estado de Morelos en lo que la investigación sigue su curso (Foto: Facebook)

Sobre ello el cineasta también retomó las declaraciones de Cabello, donde este último prometió entregar a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGR) más material a favor de la actriz Mónica Dossetti. Es importante recordar que Cabello fue quien filtró el video a las redes sociales y que fue grabado por un sistema de cámaras.

“Ojalá entregue videos donde le di sus desayunos a sus horas, la traté bonito, y eso fue diario tres veces al día. Ojalá entregue cuando estamos viendo películas”, expresó José Dossetti.

El hermano de la actriz de Televisa que ha participado en grandes producciones como Volver a empezar, El Premio Mayor, Dos mujeres, un camino, Salud, dinero y amor o incluso en algunas del actual siglo como La intrusa, Cómplices al rescate, Mañana es para siempre y Atrévete a soñar, expresó que ya se encuentra en tratamiento, aunque sus deseos por vivir son cuestionados por él mismo.

José Dossetti ya ha dado diversas declaraciones sobre lo ocurrido (Foto: Venga La Alegría)

“Pasó por mi mente quitármela yo todo el tiempo, no por esto, sino desde antes. Estoy en tratamiento... no me va bien y ya. Tengo días muy malos en general, ese día estaba saturado de problemas de todo tipo, tengo gastos por todos lados, tengo hijos, pago renta y tengo poco trabajo”, dijo a la prensa.

