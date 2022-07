Revelaron foto de Mónica Dossetti en la actualidad, a siete años de su retiro por esclerosis múltiple

Mónica Dossetti se retiró a los 49 años de las telenovelas debido a que tiene esclerosis múltiple (Foto: Twitter)

En medio de la polémica por el video que circuló en redes sociales en donde se ve a la exactriz Mónica Dossetti siendo violentada por su hermano José, internautas retomaron una fotografía en la que se ve a la histrionisa en la actualidad, a siete años de su retiro.

El nombre de Mónica Dossetti se mantuvo en el olvido desde 2015, cuando tuvo que alejarse del medio artístico debido a que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad que la obligó a usar una silla de ruedas y la limita inclusive al hablar.

Sin embargo, el pasado 12 de julio comenzó a circular un video del hermano de Mónica, José Dossetti, intentando estrangularla mientras ella está sentada en una silla. El clip causó que internautas recordaran a la histrionisa y quisieran saber cómo luce actualmente, pero no había fotos de ella en las redes, hasta que la usuaria @CarLon_2020 en Twitter, conocida como Doña Carmelita, publicó una imagen que uno de sus seguidores le hizo llegar.

Así luce hoy Mónica Dossetti (Foto: Twitter/@CarLon_2020)

Según manifestó Doña Carmelita, su seguidor tenía esa fotografía de Mónica debido a que él ayudaba a la actriz. Aunado a ello, reveló que supuestamente Dossetti vivía con su hermano porque filmarían un documental sobre cómo su enfermedad ha afectado su vida, por ello es que había una cámara “escondida” que grabó el ataque de José a la histrionisa.

Mónica actualmente tiene 56 años y vive en Tepoztlán, Morelos, junto a su hermano y su madre, quienes la cuidan desde hace cuatro meses, según declaró la actriz en entrevista con Venga la Alegría.

Durante la misma plática en el matutino de TV Azteca, reveló que autoridades de Morelos la visitaron e iniciaron la investigación. Ella decidió no denunciar a su hermano ya que teme que le pase algo, pues no quiere perderlo. Aunado a ello, reveló que su condición es crítica ya que no cuenta con los recursos económicos para ser atendida por un médico.

El video fue publicado por el periodista de la nota roja Carlos Jiménez (Foto: @Twitter @c4jimenez)

“(Estoy) De la chingad*, pero pues es mi hermano, no se vale. Ya perdí uno y este no quiero perderlo. Fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las tres de la mañana, en la madrugada. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”, dijo la interprete de Karla Greta en El premio mayor.

Amigos de la actriz revelaron que Carlos, el otro hermano de Mónica, fue asesinado en la puerta de su casa, motivo por el que teme perder también a José.

Debido a las imágenes que circularon en redes sociales, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que separaría a José de su hermana por al menos 60 días como medida de protección hacia la actriz, por ello es que él fue retirado de su domicilio.

¿Qué dijo José Dossetti sobre la agresión a Mónica?

José Dossetti confesó haber intentado estrangular a su hermana en un momento en que se sintió rebasado (Foto: Archivo)

Por su parte, el productor tuvo un corto encuentro con un reportero de Ventaneando, con quien habló unos minutos sobre lo ocurrido con su hermana.

José confesó que sí violentó a Mónica, pero se arrepiente de haberlo hecho, pues sólo quiere cuidarla. Justificó que en ese momento se sintió rebasado por la vida.

“Pues uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo. Amo a mi hermana, la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó. Me rebasó un día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”





SEGUIR LEYENDO: