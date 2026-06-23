Colombia

Petro insiste en que la Registraduría ‘tumbó’ los formularios E14 de claveros en la segunda vuelta: “Los resultados reales de las mesas”

El presidente de la República sostuvo que usará el poder que le entregaron casi 13 millones de colombianos para el “rescate de la estabilidad política” de la región bolivariana

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Gustavo Petro - Registraduría Nacional
El mandatario puso en duda la transparencia de los procesos de escrutinio - crédito Visuales IA

El presidente de la República, Gustavo Petro, continuó con sus denuncias sobre un presunto quiebre en la transparencia electoral, señalando que la Registraduría Nacional del Estado Civil eliminó los formularios E-14 de claveros, que definió como los resultados reales de las mesas de votación. Esto, con el efecto, según él, de impedir la verificación digital de los escrutinios por parte de su fuerza política.

En ese mismo planteo, Petro sostuvo que su sector cuenta con 70.000 testigos digitales capaces de comparar los E-14 visibles con los resultados originales de mesa. Conforme a lo expuesto, la ausencia de la “estampilla de la historia” en esos formularios impide seguir la trazabilidad del documento y altera las condiciones de control sobre el conteo.

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En su análisis, el primer mandatario también aseguró que ese mecanismo fue retirado desde las elecciones locales, las parlamentarias y la primera vuelta. A partir de esa acusación, sostuvo que los formularios pueden ser modificados “en cualquier momento” una vez cargados en los computadores y que ya se están contando E-14 alterados junto con un censo modificado con personas que no votan.

Petro fue más allá del cuestionamiento técnico y vinculó esa presunta manipulación con una disputa política de mayor escala. Dijo que no usará el poder que le entregaron casi 13 millones de colombianos “para la violencia”, sino para el “rescate de la estabilidad política” de la región bolivariana.

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Petro dijo que la trazabilidad de los E-14 fue eliminada y que eso impide auditar los escrutinios

El presidente de la República sostuvo que usará el poder que le entregaron casi 13 millones de colombianos para el “rescate de la estabilidad política” de la región bolivariana - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República sostuvo que usará el poder que le entregaron casi 13 millones de colombianos para el “rescate de la estabilidad política” de la región bolivariana - crédito @petrogustavo/X

El punto más preciso de la denuncia del presidente Petro estuvo centrado en la trazabilidad documental. “Ningún formulario E14 tiene la estampilla de la historia, y es un cambio dramático contra la transparencia electoral y la democracia”, escribió en su cuenta de X.

Luego añadió que, aun cuando la correspondencia entre datos pueda cerrar en una revisión superficial, ese resultado no se sostiene si se examina la metadata de cada E-14. Con esa referencia técnica, Petro planteó que el problema no estaría solo en el formulario visible, sino en la información digital asociada a cada archivo.

El jefe de Estado atribuyó a esa modificación un objetivo concreto: bloquear la capacidad de control de su estructura electoral. “Lo hacen para impedir que los 70.000 testigos digitales que tenemos como fuerza capaz y organizada comparen los E14 que hoy se pueden ver con los resultados reales de las mesas”, sostuvo.

La denuncia electoral derivó en una acusación sobre campañas de desprestigio y financiamiento

Ilustración de Gustavo Petro, burbujas de texto "DENUNCIAS" e "IRREGULARIDADES", y funcionario de Registraduría con "RESPUESTA OFICIAL".
El jefe de Estado considera que el escrutinio puede cambiar el resultado de las votaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el mismo mensaje, el gobernante colombiano enlazó el debate sobre los formularios con una acusación sobre operaciones políticas y económicas en su contra. Aseguró que ya saben que pueden revisar esa información y que tienen “las cuentas, transacciones y nombres de empresas, personas nacionales y extranjeras, partidos y grupos de narcotraficantes” que, según su versión, financiaron campañas de desprestigio contra él, su familia, su gobierno y el Pacto Histórico.

La afirmación no estuvo acompañada en el texto por nombres, fechas ni montos, pero sí por una definición política de alcance. Gustavo Petro sostuvo que el Pacto Histórico “hoy se convierte en la primera fuerza organizada” y le adjudicó una legitimidad que, basado en los resultados de la segunda vuelta, representa a media Colombia y a la mayoría nacional dentro del territorio del país.

El presidente Petro llamó a su homólogo, Donald Trump, y habló de acuerdos nacionales y americanos

Petro reafirmó su intención de reunirse con Donald Trump antes de salir de la Casa de Nariño - crédito @petrogustavo/X
Petro reafirmó su intención de reunirse con Donald Trump antes de salir de la Casa de Nariño - crédito @petrogustavo/X

Tras la denuncia sobre los escrutinios, Petro desplazó el eje de su mensaje hacia la estabilidad regional y mencionó de manera directa al presidente Donald Trump. “Por eso quiero despedirme del presidente Donald Trump y hablar algunos temas, porque nuestra gran fuerza colectiva y popular y él, tenemos la responsabilidad ahora de lograr la paz y la estabilidad”, escribió.

El líder del Ejecutivo presentó esa convocatoria como una respuesta a un escenario de fractura más amplio. Señaló que la “idea descabellada de arrasar el progresismo ha fracasado” y que ahora “es la hora de los acuerdos nacionales y americanos de verdad”.

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