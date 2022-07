Laura Zapata acusó a Thalía de no apoyarla con gastos del funeral de su abuela, Eva Mange

Laura Zapata aseguró que Thalía nunca le preguntó por los gastos que hizo con su abuela (Fotos: Ig/@laurazapataoficial - Ig/@thalia)

A casi un mes de la muerte de Eva Mange, Laura Zapata se sinceró acerca del apoyo que recibió de sus hermanas durante los últimos días de su abuela y confesó que ninguna de ellas se preocupó por ayudarla económicamente, inclusive Thalía, con la única con la que mantuvo cierta relación.

El pasado 24 de junio Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata, falleció a los 104 años. Sólo estuvo acompañada de Laura y su hijo durante sus últimos minutos de vida, aunque la protagonista de Marimar estuvo al tanto de la situación a la distancia.

No obstante, durante un encuentro con la prensa este 21 de julio, Zapata reveló que su media hermana no buscó apoyarla económicamente con los gastos de Eva Mange en sus últimos días ni en los servicios funerarios.

Thalía anteriormente había cooperado con los gastos de Eva Mange, pero en esta ocasión no tocó el tema con su hermana (Foto: Instagram/@thalia)

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”

Laura agregó que todavía mantiene contacto con la protagonista de Rosalinda, aunque es con mensajes cortos y no constantes.

La actriz recalcó que, a parte de Thalía, ninguna de sus demás hermanas mostraron interés en la muerte de Eva Mange, sólo una de sus sobrinas quiso asistir al funeral para despedirse de su bisabuela.

Laura Zapata tuvo que despedir con su familia a Eva Mange, pues ninguna de sus cuatro hermanas asistieron al funeral (Foto: Instagram/@laurazapataoficia)

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos (...) Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”

Pese a su queja sobre el poco apoyo económico que recibió, al hablar acerca del porqué ha buscado un puesto en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la actriz aseguró que no es por el dinero que podría recibir, pues actualmente tiene los suficientes recursos para “vivir bien” y, si ella lo quisiera, pudiera emprender un viaje por el mundo, olvidándose del trabajo.

El día en que murió Eva Mange, sólo Laura Zapata y Thalía lanzaron el anuncio de la defunción. Por su parte, la intérprete de Me estoy enamorado compartió una serie de imágenes a forma de despedida de su abuela.

Thalía hizo una última llamada a Eva Mange antes de que muriera (Captura de pantalla: Instagram/@thalia)

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible. Un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida”, escribió en una publicación.

Días después, la cantante compartió que cantaba como parte de su terapia para superar la muerte de Eva Mange, pues fue una de las únicas hijas de Miranda Yolanda que constantemente se preocupaba por la salud de su abuela.

Y es que, según dio a conocer Zapata, su hermana mantuvo contacto con Mange hasta el último de sus días, pues hicieron una videollamada para despedirse cuando la salud de la señora estaba decayendo.

Durante el funeral de Eva Mange, Laura prefirió no dar declaraciones acerca de sus hermanas y sólo pidió que, si alguna de ellas llegaba, no se convirtiera en un espectáculo; no obstante, Ernestina, Gabriela ni Federica Sodi acudieron al Panteón Francés, donde se llevó a cabo una ceremonia para despedir a su abuela.

