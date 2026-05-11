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El ejército de Israel realizó nuevos ataques en el sur de Líbano pese al alto el fuego

Las operaciones llevadas a cabo este lunes en distintas áreas resultaron en fallecimientos y daños, mientras la población civil enfrenta nuevas evacuaciones y se reportan violaciones a los acuerdos recientes entre las partes involucradas

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Al menos once personas murieron en el sur de Líbano por bombardeos del Ejército de Israel que rompieron el alto el fuego de abril. (REUTERS/Stringer)
Al menos once personas murieron en el sur de Líbano por bombardeos del Ejército de Israel que rompieron el alto el fuego de abril. (REUTERS/Stringer)

Al menos once personas murieron este lunes en el sur de Líbano por bombardeos del Ejército de Israel, en una jornada de ataques que se suma a las continuas violaciones del alto el fuego vigente desde mediados de abril, según informó la agencia estatal libanesa de noticias (NNA).

Entre las víctimas se encuentran una mujer de 78 años, Nayia Hasán Ramal, y su nieto de 11 años, Fadel Wahab Tarhini, fallecidos en un bombardeo contra la localidad de Abba que dejó además cinco heridos. En Haris, un ataque contra un vehículo cobró otra vida, mientras que en Yaryú murieron dos hermanos, Alí y Nidal Naim Musa, al ser alcanzada su vivienda.

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En Zibdin, un ataque con dron durante la tarde del lunes mató a dos trabajadores municipales que repartían pan: Yahya Alí Qubaisi Huseín y Ahmed Qubaisi. En esa misma localidad, un segundo ataque destruyó una casa y causó tres muertes más, correspondientes a dos ciudadanos bangladesíes y un sirio, según NNA.

El último fallecido registrado hasta el momento murió en un ataque contra un centro de salud en Srifa, en el distrito de Tiro, donde otras cuatro personas resultaron heridas. La acción contra una instalación sanitaria agrava el perfil de los objetivos alcanzados durante la jornada.

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El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, emitió órdenes de evacuación para cerca de diez localidades: Al Rihan, Jarjua, Kafr Remane, Al Numairiyá, Arab Salim, Jmaijmé, Mashghara, Qlayaa y Haruf. “Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbollah, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida”, advirtió Adrai en redes sociales, instando a los residentes a alejarse al menos mil metros de sus hogares.

Más tarde, las fuerzas israelíes informaron de un ataque contra lo que describieron como “una célula de lanzamiento de Hezbollah” tras el lanzamiento de proyectiles contra militares israelíes en la zona. “La Fuerza Aérea ha realizado un ataque a instancias de las fuerzas terrestres y ha matado a varios operativos y destruido el lanzador”, indicó el Ejército.

Entre las víctimas de los ataques israelíes en Líbano se encuentran una mujer de 78 años y su nieto de 11, además de varios heridos en la localidad de Abba. (REUTERS/Ammar Awad)
Entre las víctimas de los ataques israelíes en Líbano se encuentran una mujer de 78 años y su nieto de 11, además de varios heridos en la localidad de Abba. (REUTERS/Ammar Awad)

El alto el fuego actual tiene como antecedente inmediato la escalada del 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó proyectiles contra territorio israelí en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, durante la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra ese país. La respuesta israelí desencadenó una nueva ofensiva a gran escala con invasión terrestre de Líbano que acumula más de 2.800 muertos desde entonces.

El ciclo de violencia se remonta al alto el fuego pactado en noviembre de 2024, tras trece meses de combates iniciados al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Desde ese acuerdo, Israel continuó ejecutando bombardeos frecuentes y mantuvo presencia militar en varios puntos del territorio libanés bajo el argumento de actuar contra Hezbollah, en medio de reiteradas denuncias de Beirut y del propio grupo chií.

(Con información de Europa Press)

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