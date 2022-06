El conmovedor video con el que Thalía se despidió de Eva Mange tras su muerte: “Ya no hay más dolor”

Thalia mostró un video de Eva Mange (Foto: Captura de pantalla/ IG Thalia)

Durante la noche del pasado 24 de junio se dio a conocer que Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, falleció a sus 104 años. Así, aunque las dos nietas confirmaron en la noticia a través de sus redes sociales, fue hasta la madrugada de este sábado que la cantante de Equivocada posteó un enternecedor video de su abuela y añadió un tierno mensaje de despedida para ella.

Fue desde su cuenta de Instagram donde Thalía colocó un audiovisual con algunas fotografías que van desde la época en que Eva Mange era joven, hasta que llegó a la tercera edad. Asimismo, se observan clips del pasado donde la actriz de María Mercedes hacía videollamada con su abuela mientras le decía que la amaba y Mange le daba su bendición.

En otro de los fragmentos que compartió la cantante de éxitos como No me acuerdo, ¿A quién le importa? y No me enseñaste se le puede ver junto a su abuela mientras las dos entonan canciones, entre ellas, unos versos de Bésame mucho.

Asimismo, en una de las últimas imágenes que componen el video se puede observar a Eva Mange postrada en su cama, mientras se proyectaban algunas estrellas en el techo.

A esta publicación, Thalía no dudó en añadirle un mensaje en honor a su ser querida y le agradeció por todos los años que pudieron compartir juntas.

Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titan inamovible.Un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía y nos mostraste como resolver nuestras emociones cantando y bailando.

De igual manera, Thalía le envió bendiciones a su abuela y, aunque lamentó su partida, se mostró tranquila de que ahora Eva Mange estará en paz.

“Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. Tú hija estará esperándote también!(me lo contó ayer en la madrugada entre sueños ) Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita de nuestro. Te amo abuelita. Te amo mucho mucho mucho”, escribió.

Thalía externó el amor por su abuela (Foto: Instagram/@thalia)

Las reacciones por parte de los internautas no tardaron en aparecer y varios famosos enviaron sus condolencias a la familia de Doña Eva Mange.

“En paz descanse tu abuela, amiga, te mando un fuerte abrazo y fuerza, corazón”, escribió Larry Hernández; mientras que Napoleón comentó: “Te mando un abrazo lleno de cariño, bendiciones”.

Cabe recordar que fue Laura Zapata quien dio a conocer el viernes pasado la muerte de Eva Mange, quien falleció después de varias complicaciones de salud.

“Ya voló mi amada abuela Eva. Buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo, y celebro tu nueva vida”, colocó la actriz en su cuenta de Twitter.

Por su parte y, en primera instancia, Thalía se había limitado a colocar una historia en su cuenta de Instagram y compartir la imagen que su hermana había colocado en redes sociales.

