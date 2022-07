Flor Rubio predijo que Rubí llegará a la final en La Academia: “Sacó a participantes con más capacidad vocal”

Rubí Ibarra fue defendida por Flor Rubio (Fotos: Instagram)

Rubí Ibarra, mejor conocida como La Quinceañera más famosa de México, ha causado controversia desde su primera presentación en La Academia: 20 años, ya que los jueces inmediatamente arremetieron contra ella y le señalaron que no tenía suficiente talento para cantar. No obstante, conforme han pasado las semanas, la joven oriunda de San Luis Potosí se ha ganado el cariño del público y continúa en la aclamada competencia.

Fue así que, en esta ocasión, Flor Rubio no dudó en externar su opinión respecto a la permanencia de Rubí en el concurso de canto y predijo que tiene amplias posibilidades de llegar a la final.

“Rubí es un personaje querido, porque la vemos indefensa con respecto al resto de los participantes, porque no tiene el mismo rango vocal, pero lo que sí tiene es esfuerzo, disciplina, respeto, ganas de crecer, de caminar hacia delante y eso se le nota. Entonces, está bien hasta determinado momento”, comenzó a decir la conductora de Venga la Alegría desde su cuenta de TikTok.

Rubí se ha convertido en la favorita del público (Fotos: IG @laacademiatv)

Asimismo, Flor explicó que, aunque Rubí no tiene la destreza vocal que otros de los competidores, sí ha tenido que ser fuerte para recibir las duras críticas que semana a semana le hace el panel de jueces.

“Rubí ha soportado muchas eliminaciones y ha sacado a participantes con mejores talentos y mayor capacidad vocal, como: Jackie, Isabela, en su momento Zunio y Eduardo. Entonces su presencia cada vez pesa más”, destacó.

Aunque la periodista de espectáculos señaló que desde su consideración, en este reality de canto debería triunfar un gran cantante, no dejó de lado el empeño que Rubí ha hecho a lo largo de la competencia.

“La Academia” creo yo, tiene que ganarla una gran voz, no una imagen de gran popularidad, pero como va, Rubí seguramente se quedará al final.

Flor Rubio recordó que el fin de semana pasado, la joven tuvo severas críticas por parte de los jueces -sobretodo de Horacio Villalobos- y ahondó en que estaba en desacuerdo con algunos de los comentarios que ha recibido la joven, ya que ciertos errores no son su culpa.

Rubí recibió fuertes críticas (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Yo sé en qué se han equivocado y no es propiamente Rubí, porque ella le echa todas las ganas. Creo que los profesores están poniéndole canciones que no van de acuerdo a ella. Poner a Rubí a cantar canciones de Rocío Durcal, ¿un tema como Basta ya de Jenni Rivera? (...) me parece que Rubí debe interpretar temas que le permitan mostrar un verdadero crecimiento y temas que estén en su rango vocal”, añadió.

En este mismo sentido, la ex conductora de La Oreja remarcó que la producción, al colocarle temas tan complicados a la potosina hace que no pueda mostrarse cómoda en el escenario.

“Le están poniendo retos imposibles de vencer, más allá de la disciplina, del amor, del respeto, de la tenacidad y por eso está en mucho peligro frente al juicio de los críticos”, concluyó.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos señalaron que Rubí debería continuar en La Academia debido a su esfuerzo.

“Debe quedarse por lo que ha avanzado”. “Rubí ha demostrado que puede así que deben dejarla hasta donde quiera el público”. “Que se quede es una linda chica y muchos vemos la academia por ella”, fueron algunas de las menciones en redes.

