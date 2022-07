La Academia 20 años: Horacio Villalobos recibió “miles de insultos” tras sus crudos comentarios a Rubí

Horacio Villalobos causó revuelo por su última crítica contra Rubí (Foto: Instagram@horacitu_oficial)

Este domingo 17 de julio el onceavo concierto de La academia 20 años ofreció grandes momentos y actuaciones memorables, así como duros comentarios por parte de los críticos de la emisión, quienes no dudaron en hacerle ver a los alumnos de la competencia los puntos en que fallaron rumbo a la semifinal del concurso de TV Azteca.

Pero ha sido Horacio Villalobos quien encendió la polémica luego de calificar a la potosina Rubí, una de las alumnas más controversiales, pues consideró su desempeño en el escenario como “de perdedores”.

Y es que Rubí, quien saltó a la fama viral hace unos años cuando se hizo popular un video donde su padre extiende la invitación a los XV años de la joven, ha sido beneficiada por el apoyo del público, que con sus votos la ha mantenido dentro de la competencia a lo largo ya de diez semanas.

Lolita Cortés se declaró fan de Rubí en La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

En la crítica del panel de jueces luego de que Rubí cantara el tema Te aprovechas, de Alicia Villarreal con Límite, tanto Ana Bárbara como Lolita Cortés se mostraron afables con la académica, no así Villalobos, quien prendió los ánimos del foro al expresar que Rubí no da para más y que por desgracia al público mexicano le agrada apoyar “a perdedores”.

Y no únicamente eso, pues el polémico conductor de Venga la alegría fue más allá al comentar que en las historias de ficción, personajes como Cantinflas o El Chapulín Colorado son “perdedores”, a los que el público mexicano apoya por una cuestión de defensa e identificación.

“Estábamos viendo el VTR (Video Tape Recorder) antes de tu actuación y eres graciosa, dicharachera, imitas y todo, y cuando entras al escenario -exceptuando hoy- me pones carita de nada, no expresas nada, hoy expresaste muchísimo más. Evidentemente no nacisten con el don, como te lo dije ayer, qué bueno que la gente valore que tienes gran tesón, que hay un grupo de personas se hacen llamar ‘Rubilievers’, qué bueno, que les gustes siempre, porque en México nos da porque nos gusten los perdedores y entonces la gente se identifica contigo”, dijo el crítico, quien recientemente aclaró por qué no estuvo presente en la actuación de Mónica Naranjo en dicho reality show.

El comentario de inmediato sorprendió a Lolita Cortés, quien defendió a los ídolos mexicanos y puntualizó que lo que comentó Villalobos no es correcto.

“Me parece que decir que los mexicanos apoyamos a los perdedores me parece tan mediocre y tan terrible. De verdad no sucede así, creo que lo que hoy estamos viendo es la tenacidad de quienes nos dijeron que no...el mexicano, les pido y lo saben, porque nuestros ídolos no han sido perdedores por eso son idolos, el señor está equivocado”, expresó exaltada la actriz de teatro musical.

Fue entonces cuando Villalobos defendió su punto y mencionó a dos grandes personajes de la cultura popular mexicana:

“Y sí, a los mexicanos nos gustan los perdedores, yo quisiera que seas una ganadora... hay ídolos que son ganadores, pero también hay ídolos que nos gustan como el Chapulín colorado, como Cantinflas, que aparentemente o son perdedores en la ficción de las historias”, expresó causando la conmoción del público.

Rubí es una de las lumnas más polémicas y su desempeño no ha convencido a Villalobos (Fotos: IG @laacademiatv)

Tras ello, este lunes el crítico escribió un hilo en su cuenta de Twitter donde se dijo víctima de “miles” de ataques y ofreció una disculpa a la concursante por quien emitió dicha crítica.

“He recibido miles de insultos por mi comentario de ayer en La academia. Esto cuando hice mi crítica hacia Rubí y dije, palabras más palabras menos, que el apoyo que tenía se debía a que a nosotros en nuestro país nos gustaban los perdedores. Y puse como ejemplo ídolos como El Chapulín colorado o Cantinflas”, comenzó en su mensaje el comunicador de 51 años.

El presentadsor expresó que recibió una gran cantidad de ataques por sus recientes comentarios (Foto: Captura de pantalla)

“Primero que nada, una gran disculpa a quienes ofendí con mis comentarios, incluida por supuesto Rubí. Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi comentario”, escribió en un acto de contrición. Sin embargo, el ex productor de Desde gayola reafirmó su postura.

“Lo que siempre he pensado es que sólo reconociendo nuestros verdaderos talentos y con un esfuerzo bien dirigido se puede llegar a una meta. Gracias. Esto aplica no únicamente en el mundo del espectáculo. Es determinante en cualquier área de trabajo. Yo siempre estaré a favor del rigor y la disciplina que te lleven a algo importrante”, finalizó.

