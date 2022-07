José Eduardo Derbez confesó que una expareja trató de secuestrarlo: “No podía yo abrir, ni bajar el vidrio”

José Eduardo Derbez confesó que una expareja trató de secuestrarlo Foto: Instagram/@jose_eduardo92

El primogénito fruto de la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo confesó en una reciente intervención para televisión que fue víctima de un intento de secuestro a manos de una expareja la cual con trampas y engaños logró llevarlo hasta una supuesta cabaña en el Ajusco.

Fue en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino en donde Gustavo Adolfo Infante inicio hablando de su historial amoroso, sus experiencias, bajo ese contexto el también cómico aseguró que no ha tenido muchas parejas, pues prefiere tener noviazgos largos.

“Con todas mis novias he durado muchísimo la que era doctora duré tres años y medio, con Bárbara cinco años y medio y ahorita ya voy para tres años con Paola”, evocó el histrión mexicano de 30 años previo a contar cómo fue el intento de secuestro que sufrió.

El intérprete de Mi tío comenzó a relatar su tortuosa experiencia y recordó que después de romper con aquella novia, ella le llamó y le pidió que bajara al estacionamiento, a lo que él accedió: “Hasta bajé con mis dos serpientes porque las estaba acariciando (...) Llego y me dice: ‘súbete al coche’, agarro, me subo. Era un coche viejo viejo, de esos largotes, asientos grandotes, entonces me siento y se arranca”.

Tras el sorpresivo arrancón, José Eduardo le preguntó a la joven a dónde se dirigían y qué estaba pasando, ya que ni siquiera le dio la oportunidad de avisarle a alguien de que se iba con ella, a lo que la mujer le dijo que tuviera paciencia.

“Me acuerdo que agarra y no sé cómo llega a Periférico, y me dice: ‘Te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener sola para mí’, de novela y le dije: ‘No mi hija, no mam*s’, y entonces no podía yo abrir, ni bajar el vidrio ni nada, no sé si ella le puso algo o qué ped*”, relató.

(Foto: @jose_eduardo92/Instagram)

Más adelante el histrión mexicano que también ha participado en diversas series de streaming como De viaje con los Derbez, contó que en medio de la situación consiguió abrir la ventana y optó por lanzar algunos de los objetos que traía su ex en su carro como sus lentes o su celular.

“No se paraba y yo dije: ‘no puedo ser’, me dice: ‘voy a llegar y te voy a amarrar en una cabaña que tengo en el Ajusco y de ahí no vas a salir’. Yo decía no manches, esta si lo va o no a cumplir. Entonces agarré su teléfono y le dije: ‘Lo voy a aventar, ya frénate, ya no me regreses a mi casa’, mi bronca ya no era que me regresara a mi casa, era bajarme donde me dejara”.

Posteriormente, la amenazó diciéndole que sus serpientes la iban a atacar si no se detenía: “Me acuerdo que le decía: ‘Te van a morder’, como si fueran perros, ‘te van a atacar’... Agarré su teléfono y le dije: ‘Lo voy a tirar’, y me dice aviéntalo, aparte cada vez iba manejando más rápido”.

Foto: Instagram/@jose_eduardo92

Para finalizar, José Eduardo al ver que sus amenazas no funcionaban trató de persuadir a su entonces pareja con cariños para ver su podía liberarse. Al convencerla de esa forma, el actor recriminó sus acciones y contó que casi atropella a algunos de sus amigos.

“Me bajo y le azoto la puerta y le dije: ‘P*nche, loca, no te quiero volver a ver en mi vida, desgraciada, me vas a matar de un susto, donde regreses te voy a demandar [...] Empieza a gritar y sale el portero de mi edificio, entonces se arranca, pero veo que mis amigos están en la calle y les empiezo a gritar: ‘Muévanse que está mujer está loca’, les aventó el coche. Nunca más volví a saber de ella”, finalizó.

