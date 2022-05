José Eduardo reaccionó a los polémicos tuits de Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga: “Ellos saben la verdadera historia”

(Foto REUTERS/Danny Moloshok - Foto Instagram: @jose_eduardo92 - Foto Cuartoscuro)

Tras el escándalo que se desató hace unos días por las declaraciones e intercambios de tuits entre Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean, la controversia continúa. Ahora José Eduardo se sumó a la conversación al confesar que desconoce quién tiene los derechos de La Familia P. Luche y reconocer la ingeniosa manera en que tanto su padre como el empresario de Televisa respondieron sus mensajes en redes sociales.

El integrante de la dinastía Derbez concedió una breve entrevista para el periodista de espectáculos, Eden Dorantes, donde además de tratar temas relacionados con su carrera dentro del medio artístico, fue cuestionado sobre la polémica que gira en torno a su padre. Sin profundizar mucho en el tema, el actor de 30 años aseguró que no conoce el trasfondo de la situación debido a que no ha tenido la oportunidad de platicar con el comediante al respecto.

Sin embargo, aplaudió que tanto el protagonista de No se aceptan devoluciones como el empresario mexicano respondieron utilizando las frases más representativas de los personajes que creó Eugenio Derbez.

“No me ha contado bien cómo está el show, pero sí vi los tuits tanto de Emilio como de él y ahora sí que solamente ellos saben la verdadera historia. Los dos contestaron muy bien, creo que estuvo padre, me gustó como contestaron los dos [...] cómo también lo hicieron muy entre broma y broma no sé si sean diferencias o no, pero espero que todo este en orden”, declaró.

Con ello, José Eduardo Derbez no solo dejó entrever su preocupación porque la situación se esclarezca lo antes posible, de cierta manera también respondió a quienes especulan que todo se trató de un acto publicitario debido a que el intercambio de palabras ocurrió durante la promoción de The Valet, la nueva película de Eugenio Derbez.

Cabe mencionar que de los cuatro hijos que tiene el creador de XHDBZ, el joven actor es el único que continúa trabajando directamente con Televisa; también forma parte de Univision con Miembros al aire, programa que conduce junto a Raúl Araiza, Paul Stanley Yordi Rosado y Jorge El burro Van Rankin.

Respecto a la posibilidad de que se vea afectado con las supuestas diferencias entre su padre y Emilio Azcárraga Jean, José Eduardo comentó: “Todos tiramos para el mismo lado, entonces no es que te sientas mal, yo creo que cada quien tiene su carrera y tiene sus proyectos, el que seamos una familia no es que vayamos en grupo todo el tiempo”.

Por último, el hijo de Victoria Ruffo aseguró que desconoce quién posee los derechos de los personajes y programas que ha creado su papá, por lo que no puede opinar sobre el tema. Hasta el momento, José Eduardo es el único integrante de la dinastía Derbez que se ha expresado públicamente sobre la controversia de su padre con Televisa.

“De eso no tengo ni idea, la verdad nunca me he metido en cosas tan profundas con mi papá de quién tiene los derechos, quién no o si Televisa o no, son cosas que ellos saben y en el contrato dirá”, comentó.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean?

El comediante declaró que está vetado de Televisa en entrevista con Javier Poza. Explicó que su principal motivo para creer que no es bien recibido en la empresa donde construyó sus primeros programas es que no fue buscado tras el Oscar a Mejor película que ganó CODA, película donde participó. Comentó que una razón viable podría ser que apoyó públicamente a Sélvame del Tren, una campaña encabezada por artistas sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Sus declaraciones llegaron a oídos del empresario de Televisa, quien recurrió a su cuenta de Twitter para responder que el actor no está vetado y su presunta molestia con la empresa está relacionada con los derechos de La Familia P. Luche, serie de comedia que lanzaron en conjunto en 2002.

