Jorge Arandas apeló a las “nuevas narrativas” del humor negro en la serie “Tío” de Prime Video

Mi Tío es la nueva apuesta de Prime Video que protagoniza José Eduardo Derbez -Andy-, Ariadne Díaz -Sam- y Santiago Beltrán -Tadeo- y está basada en la serie Uncle de la BBC, escrita por Oliver Refson y Lilah Vandenburgh, con una adaptación y dirección de Javier Colinas. Tras su reciente éxito en la plataforma de streaming, Infobae México habló con Jorge Aranda -Bruno o también llamado Burrito- sobre la comedia de humor negro que esta conquistando al publico mexicano.

El actor y cantante que con más de 12 años de carrera en el medio artístico ya ha participado en diferentes proyectos como Narcos Mexico, Alma de Angel y Paramédicos, regresa a la actuación con esta serie de streaming donde podemos verlo interpretando a un personaje con una personalidad peculiar y de diferentes matices que hará que el público se identifique mientras no parará de reír; sobre el proyecto esto comentó:

“Es una serie de comedia negra, es una comedia bien linda que no es para niños, aunque pudiera parecer que es para niños porque es como de 15 para arriba, porque es una historia que a través de ese humor negro trata temas un tanto sensibles, como la depresión, las drogas, los errores y los defectos de cualquier ser humano en el día a día y como a través de una realción familiar, en este caso el tío y el sobrino, pues se pueden sanar muchas cosas”, expezó a relatar.

Sobre Bruno, su personaje dentro de la serie, el también cantante mencionó que sí bien es tiene una personalidad muy diferente al del hijo de Eugenio Derbez, serán un equipo imperdible que le ayudará a Burrito a vivir cosas que jamás hubiera realizado por gusto propio:

“Todos los personajes que giramos alrededor de este universo de Andy, que es el personaje de José Eduardo, somos circunstanciales; a mí me toca jugar un poquito con Bruno, darle vida, que por justamente circunstancias de la vida se encuentran en actividades de mi hija, que interpreta Isabela Tena, y el personaje del sobrino, que es Tadeo, ellos juegan fútbol juntos y ahí nos encontramos y se empiezan a desarrollar diversas actividades, diversas circunstancias, aventuras y demás que seguramente mi personaje no hubiera vivido si no conociera a Andy -Derbez- ya que somos personalidades completamente diferentes”, agregó.

Sobre lo riesgoso que puede llegar a ser realizar un proyecto de humor negro en una época donde los chistes sobre ciertos temas ya han sido reconsiderados por los comediantes debido a que la sociedad ha explorado nuevas formas de ver lo que antes era normalizado como “inofensivo” y que ahora tiene una connotación mucho mas profunda, Jorge Aranda comentó:

“Los temas se deben abordar con la naturalidad con la que se deben tratar las cosas. Me parece que parte importante de las nuevas narrativas, que es un poco lo que se intenta cambiar y que yo agradezco mucho como actor que en la industria se atrevan a contar este tipo de cosas, es que es el día a día: el suicidio, la depresión, las drogas, el desamor”.

Siguió platicando: “Todos estos problemas son cosas con las que lidiamos todos los días, ¿por qué no tendrían que presentarse con esa naturalidad en las narrativas y las historias? Ahora bien, puede dar un giro porque tampoco es la vida de un ser humano cien por ciento blanca ni cien por ciento negra, todo puede tener humor aún estando viviendo la situación más desesperanzadora que uno se pueda imaginar”.

Aranda agregó que trabajar con José Eduardo Derbez ha sido una experiencia muy grata debido a que todos se enamoraron del proyecto y los personajes desde que leyeron el guion y como el cast no fue revelado hasta las grabaciones, favoreció a la química grupal.

