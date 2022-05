Por qué Carmen Muñoz le dijo “inestable” a José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Carmen Muñoz vivieron un momento muy tenso (Fotos: Instagram)

Uno de los programas que hicieron a Carmen Muñoz una de las conductoras más conocidas en la televisión mexicana fue Enamorándonos y, en esta ocasión, su experiencia en temas románticos la hizo tener un tenso momento junto a José Eduardo Derbez.

Todo sucedió durante la más reciente emisión del programa Miembros al aire, donde la ahora conductora de Televisa fue una de las invitadas.

Ahí, Yordi Rosado le preguntó a Carmen que, de acuerdo a los programas amorosos que ha realizado anteriormente, cuáles eran los conflictos más recurrentes de las parejas.

“Yo creo que los reclamos que se hacen después de muchos años y que no se olvidan porque no perdonas“, comenzó a decir.

Rápidamente José Eduardo tomó la palabra y le preguntó a Muñoz si ella se consideraba tóxica, a lo que la mujer respondió que ni ella, ni su esposo eran de esa forma.

Carmen dijo como percibía a los integrantes del programa (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Tenemos 18 años juntos, creo que en un inicio cuando estás en pleno enamoramiento quieres a la pareja contigo todo el tiempo y no quieres que voltee a ver a nadie, pero llega un momento en que se estabilizan esas maripositas y el amor madura, se transforma y ahí viene lo bueno, porque yo confío en mi pareja”, añadió.

Aunque la plática se desenvolvía con normalidad, de pronto se le preguntó a Carmen como percibía que los conductores del programa establecían sus propios vínculos amorosos y ella no dudó en hablar sobre el hijo de Eugenio Derbez.

“Tú eres inestable. Quieres, te enamoras, pero luego como que pones frenos, creo yo”, señaló.

Posteriormente se dirigió a Yordi y apuntó que su sentido del humor seguro era un punto a favor y que con eso “enamoraba a cualquiera”. Respecto a Raúl Araiza dijo que le parecía enamoradizo, de Paul Stanley ahondó en que posiblemente tenía varias facetas y del Burro Van Rankin externó que también su forma de ser divertida era un punto a favor que tenía.

Cabe recordar que actualmente José Eduardo Derbez se encuentra en una relación con Paola Dalay, sin embargo, en marzo pasado el actor confesó que su actual pareja y su madre, Victoria Ruffo, no se frecuentan mucho.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay son novios (Foto: @paodalay_2203/ Instagram)

Fue durante una entrevista con Inés Moreno donde el conductor de Miembros al aire dio algunos detalles poco conocidos respecto a su romance.

Durante el video, el actor de Miss XV abrió su corazón para hablar sobre la relación sentimental de casi dos años y medio que sostiene con la modelo profesional y comentó que ya tuvo la oportunidad de conocer a su madre.

“Cuando estaba más chavito si me daba este miedo de ‘Se la voy a presentar, le va a caer bien, no le va a caer bien, qué va a decir, que no va a decir’ y llega un momento que vas creciendo y dices: ‘El que está con ella, él que se la vive con ella, ‘el que sale con ella, soy yo, si le cae bien que bueno”, declaró.

El conductor dice que su novia no convive mucho con su mamá (Foto: captura de pantalla/Youtube)

El intérprete de 29 años recordó que esos eran los pensamientos que le atormentaban cada vez que tomaba la decisión de presentar a sus parejas con su madre porque trataba de buscar que existiera una aceptación, pero con el paso del tiempo llegó a la conclusión que la opinión sobre su relación sólo le correspondía a él y su novia.

“Ya las presenté una vez”, dijo. “¿Una vez en dos años?”, preguntó sorprendida la periodista de espectáculos. “Sabes qué pasa, que siempre que veo a mi mamá es voy a su casa, nos ponemos a ver películas, nos acostamos en la cama a echar chisme, ponemos videos en YouTube y pues no voy a llegar de ‘Ponte en medio, mi amor, de mi mamá y de mí, vamos a ver...’, pues no”, continuó José Eduardo.

SEGUIR LEYENDO