José Eduardo Derbez confesó que sufre de alopecia: sí se sometería a un injerto de cabello

El actor cumplió recientemente 30 años y lo celebró junto con sus seres queridos. (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Hace unos cuantos días el actor mexicano José Eduardo Derbez celebró su cumpleaños número 30 junto con sus seres queridos aunados de su novia Paola Dalay. Ante esto, el actor compartió a diversos medios de comunicación cómo festejó este año, y entre ello, salió a la plática los diversos cambios físicos que ha sufrido actualmente.

Fue frente a las cámaras del matutino Venga La Alegría, dónde confesó que tiene problemas de alopecia, pues sin duda a la edad en la que se encuentra, el hijo de Eugenio Derbez destacó que todo en el cuerpo cambia, las crudas no son iguales, aparecen más canas e incluso la calvicie.

“Sí, preocupan las canas, pero también me están gustando, también me preocupan las entradas, pero ya les estoy agarrando cariño”, destacó.

El famoso destacó que a esa edad los cambios físicos están a la orden del día. Foto: Instagram/@jose_eduardo92

Asimismo, luego de ser cuestionado sobre si se sometería, así como otros colegas, a un procedimiento de trasplante de cabello, José Eduardo aseguró, con su gran sentido del humor, que está acción está dentro de una posibilidad.

“Pues más adelante, ahorita no, pero más adelante, pero ya ves que luego parecen queso Oaxaca que se te va de ladito”, bromeó.

Tras las declaraciones de Lyn May sobre que “se quedó con las ganas” de sostener una relación con el padre de Jose Eduardo, Eugenio Derbez, los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntar si le hubiera gustado que la vedette fuera su madrastra, a lo que con sorpresa el actor de 30 años confirmó que se encuentra a gusto con la madrastra que tiene: “No sé, ¡Ay, no! Que así se quede Lyn May (sin ser su madrastra)”.

Recientemente, el actor también compartió a la audiencia una de sus desagradables experiencias con una de sus seguidoras, ya que relató que hace algún tiempo llegó a sentirse decepcionado sobre la impresión que algunas personas tenían de él tras un sorpresivo encuentro con una mujer que solo quería tomarse una foto.

El actor vivió uno de los momentos más incómodos de su vida a lado de una fan. Foto: Instagram/@jose_eduardo92

Puesto que no es una sorpresa que el protagonista de la serie Mi tío sea afín a las bebidas alcohólicas, así como al tabaco, por el hecho de que cuando asistió como invitado especial al podcast Auténtico con Pedro Nieto, habló sobre diferentes e inolvidables momentos de su vida.

Durante la plática, el único hijo de Victoria Ruffo recordó que al visitar Acapulco, Guerrero, se encontró con una fan que rápidamente al verlo le pidió una fotografía del recuerdo, sin embargo, el momento se tornó completamente distinto a los que esperaba.

“Iba caminando con mi novia y me dice una señora: ‘¿Me puedo tomar una foto?’ y le digo ‘Sí’”, inició. En cuanto José Eduardo accedió a su petición, la fan notó que el actor estaba sobrio contrario a lo que esperaba y se lo hizo saber: “Me dice: ‘¡Ay! Estás sobrio, ¿verdad? Es que yo siempre me imaginé que si algún día te encontraba te iba a ver pedo, tomando, vomitando, o sea ahogado porque así eres tú’”.

Por lo que el también conductor quedó asombrado luego de las palabras de la mujer, porque, hasta entonces, no se había percatado del impacto que tenía el alcohol en su imagen y su única respuesta fue explicarle que no estaba tomando.

De tal forma, José Eduardo y la persona se tomaron la fotografía con cierto grado de incomodidad. Lo que derivó a que el famoso reflexionara sobre sus acciones ante la televisión; sin embargo, siguió bromeando sobre lo sucedido.

Actualmete José Eduardo Derbez es protagonista en la serie "Mi tío" de la plataforma Amazon Prime. Foto: Instagram/@jose_eduardo92

“Decepcionada la mujer de no verme pedo...‘Le prometo yo que a la próxima voy a estar esperándola y voy a estar pedo a ver cuándo llega usted y me la vuelvo a topar’”, agregó.

