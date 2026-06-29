Nuevo daño en tubería deja sin agua al 70 % de Buenaventura tras reciente emergencia

BUENAVENTURA. Agosto 18 de 2022. Paisajes y panorámicas de Buenaventura, Valle del Cauca. (Colprensa - Camila Díaz)

Un nuevo daño en la tubería de 39 pulgadas volvió a afectar el suministro de agua en Buenaventura, apenas una semana después de que se restableciera por completo el servicio tras varios días de desabastecimiento. La emergencia deja nuevamente sin agua al 70 % del distrito, mientras las autoridades atienden la fuga y activan medidas temporales para llevar el líquido a los sectores afectados.

La información publicada por Blu Radio señala que la falla fue identificada a la altura del kilómetro 23 de la vía Córdoba-San Cipriano, en zona rural de Buenaventura, en un sector conocido como El Boquerón. Según las autoridades, el daño fue detectado a tiempo, lo que permitió actuar antes de que se repitiera una situación similar a la registrada tres semanas atrás, cuando el distrito enfrentó días de completo desabastecimiento.

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El problema se presenta sobre la misma tubería que ya había generado una emergencia reciente en el servicio. Por eso, aunque las reparaciones comenzaron con la expectativa de superar la situación durante la jornada, el impacto inmediato se sintió en buena parte del distrito, donde miles de usuarios quedaron otra vez sin suministro regular.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del puerto de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, Colombia, 26 de febrero, 2013. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Fuga en zona rural afecta el servicio

La nueva fuga obligó a restringir el servicio en cerca del 70 % de Buenaventura. Mientras se realizan las labores de reparación, las autoridades dispusieron el suministro de agua mediante carrotanques en diferentes sectores, con el fin de atender a las comunidades afectadas y reducir el impacto de la interrupción.

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La situación aumenta la preocupación de los habitantes, debido a que el distrito venía de superar una contingencia reciente relacionada con la misma infraestructura. El nuevo daño muestra la fragilidad del sistema y deja en evidencia la necesidad de mantener monitoreos constantes sobre la red que abastece a gran parte de la población.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica del puerto marítimo de Buenaventura, en el océano Pacífico, en Colombia, 28 de junio, 2025. REUTERS/Luis Jaime Acosta

De acuerdo con el reporte, las autoridades aseguraron que la falla fue advertida de manera oportuna gracias a los controles que se realizan sobre el sistema. Esa detección temprana evitó que el daño avanzara sin atención y permitió activar rápidamente las acciones de reparación y abastecimiento alterno.

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La expectativa oficial es que las labores puedan superarse durante el mismo día. Sin embargo, mientras la tubería no sea reparada por completo, el servicio continuará limitado y los usuarios deberán depender de la distribución por carrotanques o de los esquemas de sectorización que se adopten.

Alerta por bajo nivel del río Escalerete

El daño en la tubería se suma a otra dificultad para Buenaventura: la alerta naranja declarada esta semana por el bajo nivel del río Escalerete, fuente que abastece al distrito. Las autoridades reportaron que el afluente se encuentra en 1,29 metros, una condición que obliga a preparar medidas de contingencia.

FOTO DE ARCHIVO: Panorámica con dron del puerto marítimo de Buenaventura, Colombia, 28 de junio 2025. REUTERS/Javier Andrés Rojas

“Con los monitoreos que permanentemente hacemos, hemos detectado que tenemos el río hoy en 1,29 metros, lo cual inmediatamente nos genera una alerta naranja para las condiciones”, señaló Javier Herrera, coordinador encargado de Acueducto y Alcantarillado de la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura.

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Herrera explicó que, si disminuye la prestación del servicio, comenzará la implementación del plan de contingencia. Para esta situación, la medida definida es sectorizar el suministro, es decir, distribuir el agua por zonas y horarios mientras se estabiliza el sistema.

La combinación entre el daño en la tubería y el bajo nivel del río Escalerete deja a Buenaventura en una situación sensible frente al acceso al agua. Aunque las autoridades esperan reparar la fuga en corto tiempo, el distrito mantiene activas las alertas por la capacidad de abastecimiento y por el riesgo de nuevas restricciones.

Mientras avanzan las reparaciones, el llamado a los usuarios es a estar atentos a la información oficial sobre los sectores atendidos por carrotanques y los posibles cambios en la prestación del servicio. La prioridad, según las autoridades, es superar la fuga y evitar que la emergencia derive en otro periodo prolongado de desabastecimiento.

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